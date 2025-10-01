Embajada de Cuba lamenta fallecimiento de doctora en México

“Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba nos unimos al dolor de su familia y amigos, asegurando todo el apoyo consular y gestionando su repatriación”, agregó la sede diplomática a través de un mensaje en su cuenta de la red social Facebook.

Agradeció especialmente a “las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar por sus valiosas gestiones y apoyo en este proceso tan sensible”.

La Embajada mencionó que en la jornada “Por un corazón saludable” en el parque Juárez, el director del hospital, Roberto Alonso, pidió un aplauso para homenajear la entrega y valioso aporte de la galena al sistema de salud en Xalapa.

“Acompañamos en este momento de tristeza a sus seres queridos y honramos la memoria de una gran profesional”, manifestó la sede diplomática.