Embajada de Cuba lamenta fallecimiento de doctora en México

La Embajada de Cuba en México lamentó hoy el fallecimiento de la doctora Zunilda Torres, especialista en Medicina Física y Rehabilitación que brindaba servicios en el hospital civil Luis F. Nachón, de Veracruz.

“Con profundo pesar, la Embajada de Cuba en México lamenta la pérdida repentina de la Dra. Zunilda Torres Rodríguez, especialista en Medicina Física y Rehabilitación, quien con dedicación brindó sus servicios en el hospital civil ‘Dr. Luis F. Nachón’, de Veracruz”, expresó.

“Desde la misión diplomática, la Brigada Médica y el Ministerio de Salud Pública de Cuba nos unimos al dolor de su familia y amigos, asegurando todo el apoyo consular y gestionando su repatriación”, agregó la sede diplomática a través de un mensaje en su cuenta de la red social Facebook.

Agradeció especialmente a “las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar por sus valiosas gestiones y apoyo en este proceso tan sensible”.

La Embajada mencionó que en la jornada “Por un corazón saludable” en el parque Juárez, el director del hospital, Roberto Alonso, pidió un aplauso para homenajear la entrega y valioso aporte de la galena al sistema de salud en Xalapa.

“Acompañamos en este momento de tristeza a sus seres queridos y honramos la memoria de una gran profesional”, manifestó la sede diplomática.

