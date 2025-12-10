miércoles, diciembre 10, 2025
5 Septiembre

El XI Pleno del Comité Central del Partido sesionará solo el 13 de diciembre

Teniendo en cuenta la compleja situación que vive el país, el Buró Político acordó ajustar el programa de trabajo del XI Pleno del Comité Central del Partido a una sesión, y realizarlo el sábado 13 de diciembre, por medio de videoconferencia.

Esta decisión contribuirá a garantizar la mayor permanencia de los principales cuadros en la base, informando, compulsando y gestionando la solución de aquellos problemas que impactan en la calidad de vida del pueblo y en la reducción de gastos financieros y materiales

Granma

Órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Fundado el 3 de octubre de 1965. Disponible en la web como diario desde julio de 1997.

