El objetivo tras la fiscalización al Minjus: “Hacer las cosas bien para que nuestro pueblo tenga confianza”

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 48 segundos

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de su misión institucional, la calidad de los servicios jurídicos y las acciones desarrolladas en el marco del programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, el Ministerio de Justicia (Minjus) inició un exhaustivo proceso de la más alta fiscalización, el cual culminó el pasado 30 de noviembre y cuyos resultados se presentarán la próxima semana en la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Este ejercicio, descrito como un acto de fortalecimiento institucional en sintonía con los principios de la democracia participativa, fue conducido por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP, con la participación de las comisiones de Atención a los Servicios y de Órganos Locales.

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, precisó que la fiscalización, aprobada mediante el Acuerdo X-141, examinó el cumplimiento del cronograma legislativo, la vigilancia del acatamiento de las leyes, la labor de asesoría jurídica a organismos estatales, el funcionamiento de las direcciones provinciales y la calidad de servicios notariales, registrales, defensoriales y de asistencia legal. Se prestó especial atención a la Caja de Resarcimientos y a la atención directa a la población.

En entrevista a Cubadebate, el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, calificó la evaluación como “una excelente oportunidad para mostrarse tal cual son”. Explicó que desde el primer momento adoptaron un grupo de medidas organizativas y normativas para viabilizar el proceso, y que están al tanto de las observaciones y críticas justas que han recibido sobre el desempeño de su función.

El ministro enfatizó que la importancia de este “ejercicio democrático profundo” reside en que permite, conociendo los errores y deficiencias, concentrarse en su solución. Destacó la participación de los diputados, quienes puntualizaron, revisaron, indagaron y conversaron con directivos, trabajadores y público que asiste a las unidades de prestación de servicio.

“Recibiendo ese control, tenemos mejor puntualizados nuestros errores, nuestras deficiencias. También los avances y tareas que hemos ido concretando en estos tiempos. Así establecemos nuestro sistema de trabajo”, afirmó.

Silvera Martínez se declaró satisfecho con la profundidad del proceso, las críticas, recomendaciones y observaciones recibidas.

Sostuvo que el informe resultante “también de cierta manera sería una guía del trabajo del ministerio en el 2026” y se constituirá en la plataforma de trabajo que conducirá sus objetivos. Reveló, además, que este ejercicio ha coincidido con el proceso de rendición de cuenta del ministro al Consejo de Ministros, celebrado el 18 de noviembre, donde también se formularon recomendaciones que coinciden con las del ejercicio de la más alta fiscalización.

El titular de Justicia calificó el proceso como transformador y aseguró que la gran responsabilidad es “hacer las cosas bien para que el pueblo tenga confianza en su institución”.

De eso se trata en este ejercicio de control, agregó, ver bien los problemas para tener mejores resultados. “Tener un mejor ministerio es sinónimo de que estamos cumpliendo de forma más eficaz con nuestras tareas con el pueblo, con el país, con las instituciones; ese el objetivo supremo de todos los servidores públicos”.

El ejercicio de la más alta fiscalización se erige como una herramienta esencial para fortalecer la transparencia, el control democrático y la responsabilidad en la gestión pública.

Visitas: 0