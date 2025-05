El Palatino, cuna y remanso patrimonial

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 45 segundos

El inmueble más antiguo de la ciudad de Cienfuegos, que recientemente, el 22 de abril, cumpliera 206 años de fundada, es el conocido bar El Palatino, ubicado en el entorno del parque José Martí, en el centro histórico de la urbe, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

Tras la última remodelación en 2023, y operado por el Grupo Extra Hotelero, Palmares S.A., perteneciente al Ministerio del Turismo cubano, ofrece servicios de coctelería y alimentos ligeros. Pero la mayor atracción resulta la vista del parque, alrededor del que están construidas colosales y emblemáticas edificaciones, un entorno ecléctico; así como los transeúntes de la ciudad que vienen y van, apreciados desde la terraza de la instalación.

Me inspiró a escribir sobre el lugar, mi colega, el fotorreportero Arcadio Rafael, conocido en el mundillo periodístico como Cayito, que en una visita a Cienfuegos disfrutó del lugar, y hasta una caricatura del Zuki guarda entre sus recuerdos de aquel día entre narraciones sobre el oficio y cervezas Bucanero heladas.

El día de mi visita, no tenían electricidad y hasta “Pepe” el músico, vestía un pullover y no quería fotografiarse, “tenemos guardados los instrumentos, ven cuando tengamos ‘corriente’”, me dijo, pero hacer coincidir el acto de mi presencia con el fluido ya es más difícil.

Para mi gusto, y coinciden algunos opinantes en Tripadvisor, la plataforma opinativa de Turismo en el mundo, deben mejorar las ofertas de tapas o picaderas, teniendo en cuenta la cocina internacional; y extender el horario hasta la madrugada, para los trasnochadores que prefieren compartir en la ciudad, porque a las 9:00 de la noche, hora establecida de cierre, apenas comienza la vida nocturna. Quizá implementando un segundo turno.

Contar con un respaldo eléctrico para no dejar de prestar servicio, en una urbe que promueve y se empeña en desarrollar el turismo de ciudad y patrimonial, y no solo el de ‘paso’, aporte que mucho importa en medio de la crisis económica que vivimos, porque a los turistas les gusta El Palatino, a los nacionales y a los extranjeros. Y algo más le falta al Palatino, los caricaturistas que allí dibujaban otrora a quienes disfrutaban de la instalación, ya el Zuki y el Chispa no están, desafortunadamente, pero está Villafaña y podrían incorporarse otros de la nueva hornada, porque en muchas partes del mundo este es un producto agregado. Los cienfuegueros y muchos de quienes nos visitan, se merecen un Palatino con más opciones de las que ya ostenta este mirador patrimonial.

Trabajos Relacionados:

Visitas: 1