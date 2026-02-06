Compartir en

El mundo no puede dejarse avasallar, el mundo no se puede dejar humillar, el mundo no puede permitir que la fuerza aplaste el multilateralismo, manifestó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República en comparecencia ante la prensa.

Tal reflexión la realizó a propósito de lo acontecido en Venezuela y de la reacción después de lo de Venezuela del Gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba y hacia otros.

“Pienso y creo que en temas como este lo primero es que hay que entender, los países tienen que entender, los pueblos tienen que entender qué es lo que está pasando”, afirmó el jefe de Estado en su comparecencia, que la Agencia Cubana de Noticias transmite de manera íntegra en varios despachos:

Tienen que entender que estamos enfrentando todos en el mundo, sin excepciones, una guerra que es política, que es ideológica, una guerra que tiene también un componente cultural y una guerra que tiene un componente comunicacional, un componente mediático. Y es el concepto de una Guerra no Convencional, de una guerra de cuarta generación que combina todos estos elementos y otros más.

¿Por qué es una guerra ideológica? Porque se está tratando de imponer el pensamiento hegemónico de la principal potencia imperialista del mundo.

¿Por qué es una guerra cultural? Porque para que prime la hegemonía de esa potencia a nivel mundial tienen que romper los nexos con las raíces culturales de los pueblos. Tienen que hacer toda la maniobra posible para que los pueblos vean como obsoleto su cultura, su historia. Estoy hablando de la cultura en el sentido más amplio posible, que la gente reniegue de su identidad, que la gente se avergüence de su historia para que entonces pueda asimilar y le impongan los paradigmas y los patrones de esa filosofía hegemónica, de esa filosofía imperial.

Y es una guerra mediática, porque ustedes han visto que todas las fases de la agresión a Venezuela se diseñaron primero y lo transversal siempre fue la manera en que se manejaba la opinión pública, en que se manipulaba la opinión pública internacional, en que actuaban los medios, en que actuaban las redes sociales, una importantísima guerra psicológica la están aplicando contra Cuba hoy, de presiones para fracturar unidad, para crear desconfianza, para promover incertidumbre, y son elementos que demuestran la perversidad.

Entonces creo que lo primero que los pueblos, los gobiernos, los países, las naciones, el Sur Global tienen que entender es esto, tienen que entender qué es lo que está en disputa, cuáles son los escenarios en los que está esa disputa, qué es lo que nos están ofreciendo como futuro desde este presente tan brutal, y entonces ahí buscar la articulación, buscar la unidad.

Buscar una unidad que no puede ser solo de discurso, que tiene que ser una unidad también de acción, de denuncia constante, de buscar toda la integración en bloques posibles o en frentes defendiendo ideas, buscando también acciones económicas, comerciales, de cooperación, de colaboración que defiendan el multilateralismo.

Creo que hay bloques que están en estos momentos teniendo liderazgo en ese sentido, como es el de los BRICS, que ofrece unas perspectivas distintas para el Sur Global; las propias relaciones de China, de potencias como China y Rusia, con los países del sur es distinta; la Unión Euroasiática y otros bloques; el Movimiento de Países no Alineados tiene que jugar un papel fundamental en esto, el Grupo de los 77. Es lograr una movilización antihegemónica con una característica que nos tiene que distinguir porque está en los postulados de este hegemonismo, que es una articulación antifascista.

Se está actuando como si fueran las hordas hitlerianas cuando se agrede a un país, cuando se avasalla al mundo, cuando se secuestra a un presidente o cuando se cometen acciones criminales contra embarcaciones, contra personas de manera extrajudicial, sin ningún elemento de legalidad.

No me atrevería a decir en concreto acciones que pienso que se podían hacer, porque sería comprometer demasiado a otros, pero hay caminos, estoy seguro de que hay caminos. Lo que pasa es que para abordar esos caminos y para lograr esa integración, todos nos tenemos que mostrar en el Sur Global con valor y con coraje

