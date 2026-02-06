Está de fiesta el Conjunto de Danzas Lembranza

Compartir en

Desde esta semana y hasta venidero mes de abril, el Conjunto de Danzas Lembranza estará festejando su 30 aniversario, y recién acaba de lanzar una campaña en la sede de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de Cienfuegos, que tiene como meta servir de antesala promocional de la agrupación, convertida hoy en un gremio formativo y de transformación social importante en la provincia.

“Hemos concebido una amplia agenda que incluirá esas otras dimensiones donde más se ha destacado Lembranza durante todos estos años, dígase la promoción de la salud, educación ambiental, la contribución a la identidad nacional o el trabajo descolonizador a través de nuestras redes sociales”, expresó durante el encuentro su directora, la MSc. Nelvi González Lima.

Engarzada con el proyecto de desarrollo local (PDL) Aycayía, el colectivo de de Lembranza lleva su gestión y la capacitación de los afiliados mediante un centro cultural en la comunidad de Junco Sur, al cual se han unido todos los grupos etarios.

“Con esta campaña también pretendemos que el público siga conociendo a nuestra gran familia, tanto a la que está hoy junto a nosotros, como a la separada por la distancia, pero que sin lugar a dudas marcó el devenir y sigue estando presente.

“Desde nuestras plataformas digitales en Facebook e Instagram, las personas podrán apreciar los perfiles de los integrantes, cada una de sus historias, nuestros deseos y aspiraciones, propiciando así llegar a más gente, a la par del dinamismo y la interacción necesaria que queremos lograr con los distintos tipos de públicos”, aseveró.

Se supo allí que trabajarán próximamente con una actividad en la Cátedra del Adulto Mayor llamada Añoranzas, el 12 de febrero, pactada para las 10:00 de la mañana en la sede de la Asociación de Combatientes de Punta Gorda. El día 14, se adelantó un pasacalle promocional de la campaña desde el Tropisur hasta el Parque José Martí, y más adelante, el 21, en Río Palma de Junco Sur estarán celebrando el espectáculo ‘Fiesta en mi Barrio’, también a las 10:00 am.

Cerrando la última jornada de febrero, está planificada una presentación dedicada al Día de la Mujer, denominada ‘Acepto mis alas’. El espacio promete tener a la moda y los textiles como protagonistas desde una perspectiva crítica de la autoaceptación y las rupturas con las imposiciones de la sociedad patriarcal, donde podrán dialogar con la especialista del Salón de Belleza Finesse by Marie, Marilyn González. El encuentro será acogido por el Centro Cultural El Cubanísimo de Artex, igualmente a las 10:00 am.

En marzo y abril continuará la cartelera de eventos del Conjunto con disímiles acciones tanto presenciales como en las redes sociales, entre ellas cabe citar la celebración de la XV Edición del Evento TRADIART 2026, que estará dedicado a la fundación de la otrora colonia Fernandina de Jagua y del consejo popular Junco Sur, a los 40 de la AHS y al 48 aniversario del Sistema de Casas de la Cultura.

Estas y otras variadas propuestas artísticas, de impacto social y medioambiental junto al PDL Aycayía, disfrutará el público cienfueguero durante las jornadas venideras, para festejar las tres décadas de Lembranza que sigue dejando huellas y haciendo historia.

