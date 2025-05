El Censo en Cuba: historia, hitos y su impacto en el desarrollo de una nación

Compartir en

El Censo de Población y Viviendas de Cuba finalmente tiene una fecha estimada: 2025. Después de haber sido pospuesto en 2022 debido a la crisis económica y la pandemia de COVID-19, el gobierno cubano ha anunciado nuevas normativas para su realización. Este censo será clave para oofrecer al Partido, al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía cifras actualizadas de las principales características demográficas, sociales, económicas y educacionales de la población para evaluar la situación del país en esos ámbitos y el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible /2030 y disponer de un Marco Geoestadístico Nacional (MGN) que constituya la base para la integración de información estadística y geográfica.

CENSO EN LA HISTORIA

A lo largo de la historia, los censos han sido esenciales para la planificación y el desarrollo de sociedades. Han evolucionado desde simples registros en papiros y tablillas de arcilla en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, hasta la digitalización y el uso de inteligencia artificial (IA) en la actualidad. Un dato curioso dentro de la historia censal es que, según el Evangelio de Lucas, María y José viajaron a Belén debido a un censo ordenado por el emperador César Augusto, un evento que marcó la historia cristiana. En 1889, Herman Hollerith revolucionó el procesamiento de datos con su máquina tabuladora, que utilizabatarjetas perforadas y permitió acelerar el análisis poblacional.

Hoy en día, los censos utilizan Big Data, registros administrativos y herramientas predictivas, permitiendo: análisis avanzado de tendencias poblacionales; procesamiento automatizado de grandes volúmenes de datos y mejora en la precisión y rapidez de los estudios demográficos.

PRINCIPALES HITOS DEL CENSO EN CUBA

Cuba tiene una larga tradición censal que se remonta al Censo del Marqués de la Torre en 1774, el primero en la isla.

Desde entonces, se han realizado 17 censos, reflejando el crecimiento poblacional y los cambios socioeconómicos de una nación. Algunos hitos clave incluyen:

– Censo de 1899: Primer censo mecanizado en Cuba, realizado bajo la intervención estadounidense.

– Censo de 1953: Último censo de la etapa prerrevolucionaria, con datos detallados sobre vivienda y empleo.

– Censo de 1970: Primer censo del periodo revolucionario, con una participación masiva de la población.

– Censo de 2012: Último censo realizado en Cuba, mostrando tendencias como el envejecimiento poblacional y la migración interna.

JUAN ANTONIO: UNA VOZ AUTORIZADA

Para Juan Antonio García Espalter, profesor y fundador de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), “en todo el mundo se realizan censos y el de 1953 fue una herramienta crucial que permitió al joven revolucionario Fidel Castro Ruz fundamentar su alegato durante el juicio a los asaltantes del Cuartel Moncada, aportando datos reales que ponían al desnudo la situación socioeconómica de Cuba y constituyo la base de las principales transformaciones que se acometerían con el Programa del Moncada”.

Según García Espalter, “el censo no solo aporta aspectos cuantitativos, también de manera cualitativa dejan su huella en la historia. Hay que señalar, nos explica el profesor, que aquel Censo de 1953 se llevó a cabo cuando se encendió nuevamente esa chispa de la rebeldía nacional y en el año del centenario de nuestro Apóstol José Martí. Luego, el primer Censo del período revolucionario, en 1970, se efectuó en medio de una Zafra azucarera histórica, pues el país se proponía llegar a los 10 millones de toneladas de azúcar. Este sirvió de base para todas las investigaciones que condujeron al I Congreso del Partido Comunista de Cuba, los planes Quinquenales y los principales programas de desarrollo que se acometieron desde esa fecha. Hoy, además de los adelantos tecnológicos y el fortalecimiento institucional, este Censo tiene la viabilidad de que será ejecutado por jóvenes Trabajadores Sociales”.

García Espalter opina que “la informatización ha revolucionado el proceso censal, haciéndolo más eficiente y menos costoso. Ahora la recopilación de datos es más rápida, añadió Espalter, y permite un acceso inmediato a información clave para la toma de decisiones”, señala el Máster en Ciencias y Vicepresidente provincial de la ANEC.

“El Censo anterior resultó útil y no fue perjudicial para nadie y la máxima dirección del país siempre entendió la importancia de los datos. Hoy, con el avance de la tecnología, podemos seguir mejorando nuestras capacidades de análisis y planificación del desarrollo en los municipios y del país”.

EL CENSO EN CIENFUEGOS: IMPACTO Y RETOS

Cienfuegos, fundada en 1819, ha sido objeto de estudios censales que han permitido analizar su evolución demográfica. Desde los primeros censos coloniales hasta los más recientes, la provincia ha mostrado un crecimiento sostenido, influenciado por factores como la expansión urbana y el desarrollo industrial.

Sin embargo, la ejecución del censo en Cienfuegos enfrenta varios desafíos: accesibilidad a zonas rurales y montañosas del Escambray cienfueguero, donde la recopilación de datos es más compleja; actualización tecnológica, necesaria para mejorar la precisión de los registros y la participación ciudadana, clave para obtener datos verídicos y completos.

En Cienfuegos, los censos han revelado tendencias como la concentración urbana y el despoblamiento rural, lo que ha llevado a la implementación de políticas para equilibrar el desarrollo territorial. Gracias a los enumeradores y supervisores, la provincia ha podido actualizar sus datos y mejorar la planificación de recursos, permitiendo que las autoridades tomen decisiones más acertadas para el bienestar de su población.

PARTICIPAR Y CONTAR

El censo no es solo una herramienta estadística, es el reflejo de una sociedad en transformación. Quien participa, decide el futuro de su comunidad y el Censo no da ni quita legalidad. Quien es contado, existe en las decisiones que moldean el desarrollo del país. Cada persona que abre su puerta a un enumerador contribuye a la construcción de políticas públicas más justas y efectivas y los datos que se recogen no son ni podría ser usado contra ninguno de los encuestados. Pero eso sí, en el censo, cada número representa una historia, una voz, una vida.

