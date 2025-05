Arriba a Rusia el primer avión con militares rusos liberados

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 27 segundos

Como parte de los acuerdos alcanzados entre Rusia y Ucrania en Türkiye, un avión con 270 militares rusos liberados durante el canje de prisioneros aterrizó este sábado en la provincia de Moscú, reportaron medios rusos.

Al llegar a la capital rusa el grupo de militares recibirá tratamiento y rehabilitación en centros médicos del Ministerio de Defensa.

«Gracias al presidente ruso, Vladimir Putin, a su homólogo belaruso, Alexandr Lukashenko, a todos nuestros familiares y amigos que nos apoyaban y creían en nosotros, logramos superar esta prueba», dijo unos de los soldados que apareció en un vídeo publicado por la televisión nacional rusa.

En la víspera, el Ministerio de Defensa ruso anunció que 270 militares y 120 civiles rusos habían sido liberados del cautiverio ucraniano a cambio de la misma cantidad de efectivos y civiles de Ucrania.

A plane carrying 270 Russian soldiers released from captivity has landed in the Moscow region.

They are being treated and rehabilitated in Moscow at the medical facilities of the Ministry of Defense. pic.twitter.com/kEmU3g228L

