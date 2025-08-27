El 25 % de la población mundial no tiene acceso a agua potable, según la ONU

Tiempo de lectura aprox: 38 segundos

La cobertura universal de agua potable en el mundo todavía está lejos de alcanzarse, ya que existen “persistentes desigualdades” en la disponibilidad de este recurso vital, advirtió la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Una de cada cuatro personas sigue sin tener acceso al agua potable y a redes de saneamiento”, se lee en un informe recientemente elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Las región donde las personas carecen más de agua potable es la África subsahariana, así como Haití, Papua Nueva Guinea, las Islas Salomón y Sudán, de acuerdo con el reporte.

La ONU también alertó que unas 2 mil 100 millones de personas aún carecen de acceso a agua potable gestionada de manera segura, mientras que 106 millones en todo el mundo se ven obligadas a depender de fuentes superficiales sin tratar.