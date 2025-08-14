Díaz-Canel rindió tributo a Fidel Castro y a próceres de Cuba (+Fotos)

Luego de la ceremonia de guardia de honor, el jefe de Estado colocó una ofrenda floral ante el monolito que guarda los restos del comandante en jefe, considerado una de los estadistas más relevantes del siglo XX y principios del XXI, creador de un proceso revolucionario de calado mundial.

El mandatario, acompañado por el secretario de Organización del Partido Comunista, Roberto Morales, y las principales autoridades de la provincia, acudió también al monumento donde descansa el “El Más universal de los cubanos, el Héroe Nacional José Martí.

Ante la cripta que guarda los restos del Apóstol de la independencia cubana, Díaz-Canel y su comitiva depositaron flores en tributo a quien el propio Fidel Castro señaló como “ el autor intelectual” del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de Julio de 1953.

Aquella acción protagonizada por Fidel y un grupo de jóvenes, revivió las ideas de José Martí, precisamente ese año en el que se cumplía el centenario de su natalicio.

El homenaje presidencial se hizo extensivo esta mañana al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes y la Madre de la patria, Mariana Grajales, en sus respectivos monumentos alegóricos situados en la explanada frontal de la necrópolis.

Como expresión de las emociones que suscitó el encuentro con Fidel Castro, Díaz-Canel escribió en la red social X: «desde los sentimientos, y la claridad de las ideas compartimos la convicción fidelista de que no hay reveses en luchar por la Patria, sino múltiples victorias”.

“Es ese el mejor homenaje al Comandante en Jefe este 13 de agosto: saber cómo enaltecer su legado, llevándolo a sucesivos triunfos, a resultados palpables en estos momentos difíciles”, añadió.