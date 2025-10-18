Día Territorial de la Defensa en Cienfuegos: reforzar capacidades en tiempos de paz

Compartir en

Una jornada de preparación y verificación de capacidades para la defensa tuvo lugar este sábado en la Zona de Defensa (ZD) de Pueblo Griffo, en el marco del Día Territorial de la Defensa. La actividad buscó comprobar la disposición combativa y la eficiencia organizativa de jefes de grupo y subgrupos, así como entrenar a la población en tareas tácticas y de respuesta ante una eventual agresión.

Participaron miembros del Consejo de Defensa de la demarcación y representantes provinciales y municipales: Armando Carranza Valladares y Yolexis Rodríguez Armada, presidente y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial; y Llamira Cuz García, presidenta del Consejo de Defensa Municipal (CDM). Junto a otras autoridades, recorrieron las sedes de la Plana Mayor y de los diferentes grupos, así como la miniindustria, el policlínico, la farmacia, entre otras unidades, donde verificaron la preparación para ofrecer respuestas dinámicas ante un posible ataque enemigo.

El presidente de la ZD, José Jesús Rodríguez Lorenzo, subrayó la importancia estratégica de Pueblo Griffo por su ubicación a la entrada de la ciudad, donde la infantería libraría los primeros combates en caso de una invasión.

Este territorio, precisó Rodríguez Lorenzo, aloja a 9 mil 600 habitantes y alberga objetivos económicos y sociales relevantes que deben ser protegidos por las Brigadas de Producción y Defensa (BPD), entre ellos la Empresa Productora y Comercializadora de Glucosas, Almidón y Derivados del Maíz (GydeMa), Oleohidráulica y Frutas Selectas.

Este ejercicio fue también una oportunidad para afianzar la organización y la dirección del fuego en combate, así como para elevar la preparación y la cohesión de las distintas unidades durante el enfrentamiento.

Al realizar el resumen de la jornada, Llamira Cruz García, presidenta del CDM, recalcó que actividades de este tipo son indispensables para capacitar a la población y a los órganos de dirección en tiempos de paz de cara a un posible ataque enemigo. Según dijo, las acciones llevadas a cabo demostraron la capacidad de respuesta y la unidad de los subgrupos.

De igual forma, destacó las labores de saneamiento e higienización que de forma paralela se intensificaron en Pueblo Griffo en aras de enfrentar arbovirosis y otras enfermedades, con lo que se integraron la preparación defensiva con acciones de protección sanitaria en la comunidad.

Al cierre del acto se otorgaron reconocimientos a los grupos y subgrupos que sobresalieron en la preparación para la defensa, como estímulo a su constancia en este frente.

