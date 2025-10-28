Detienen Torneo Clausura de Fútbol a causa de “Melissa”

Compartir en

La Comisión Nacional de Fútbol de Cuba determinó detener el Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional debido al inminente paso del huracán Melissa por el oriente del país.

Debido a que la primera fase de esa competición se realiza en Santiago de Cuba, las autoridades de la disciplina han determinado paralizar su realización luego de dos fechas.

En la nota emitida, el ente organizador otorga máxima importancia a prepararse para el evento meteorológico y prioriza la integridad de los involucrados.

Por su relevancia, 5 de Septiembre la reproduce a continuación:

La Comisión Nacional de Fútbol de Cuba informa a la afición, equipos, cuerpos técnicos, atletas y al público en general que, debido al inminente paso del huracán Melissa, se ha decidido la suspensión temporal del Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol.

Esta medida se toma ante los pronósticos meteorológicos que indican que el fenómeno climático afectará con intensidad a la región oriental del país.

Dado que la presente fase del torneo se está disputando en la ciudad de Santiago de Cuba, ubicada en esta zona, la prioridad absoluta de esta institución es garantizar la seguridad de todos los involucrados.

El Torneo Clausura lleva disputadas dos jornadas con normalidad, sin embargo, en estos momentos lo primordial es que la comunidad futbolística y la población en general puedan dedicarse por completo a los preparativos para enfrentar este evento meteorológico.

La integridad física de nuestros atletas, cuerpos técnicos y personal de apoyo es un principio irrenunciable.

Una vez que las condiciones lo permitan y las autoridades competentes determinen que existe la seguridad necesaria, se anunciará la fecha para la reanudación del campeonato, con las modificaciones que puedan derivar del inconveniente.

La Comisión Nacional agradece la comprensión de todos y hace un llamado a la responsabilidad y a seguir las orientaciones de la Defensa Civil.

Luego de las dos primeras jornadas de esta primera fase, los Diablos Rojos de Santiago de Cuba marchan al frente del evento con cuatro puntos, gracias a una victoria y un empate. Le siguen de cerca Cienfuegos, Las Tunas y La Habana, todos con tres cartones, mientras Guantánamo sumó dos rayas y Villa Clara apenas una.

Los discípulos del DT Francisco Carrazana comenzaron con fácil victoria de tres goles por cero ante los tuneros (Reinier Cerdeira ’10, Frank del Valle ‘56 y el refuerzo Erik Revilla ’62), pero luego cayeron frente a los capitalinos con abultada pizarra de 4-2 (Rey A. Antúnez ‘19, Daniel Marín ’40, Andy Rodríguez ’79 y Yoandir Puga (refuerzo) ’90 + 3, por La Habana, y Dorgys Rajadel ’80 y Abel Damián Ocampos ‘90 +2, por Cienfuegos).

