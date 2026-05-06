Daniela y sus amigos, enfocados en la meta

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A su mamá, Maidelín Jova Reyes le preocupa este período en el que su hija ha estado alejada de las pistas escolares, pues sabe que del óptimo entrenamiento depende el éxito deportivo de cualquier atleta. Ella es la madre de Daniela Martínez Jova, una niña de 12 años que cursa el primer año de la modalidad de Atletismo en la Eide Jorge Agostini Villasana de Ciefuegos.

A la jovencita －que ya exhibe varias medallas en su casa de la calle Sarduy en el pueblo de Cruces－, le apasiona el deporte rey y dice sentirse a gusto en las especialidades del salto de longitud y las carreras con obstáculos. No obstante, afirma que donde está plenamente segura es corriendo los 60 metros planos.

“Empecé a practicar el deporte cuando estaba en 3er grado, en la primaria Fabric Aguilar Noriega, desde ese tiempo realizábamos bastantes ejercicios físicos, corríamos mucho. Osmany G. López, el profe de atletismo fue quien confió en mí desde el primer momento. Gracias a su empeño me inicié en este camino como el principal impulsor”, expresó la joven promesa deportiva.

En su corto camino recorrido, Martínez Jova ya posee siete medallas avaladas por su participación activa en eventos provinciales y nacionales; palmarés con cuatro preseas doradas, dos de plata y un precioso bronce obtenido en la edición 61 de los Juegos Escolares Nacionales, que tuvo lugar en la ciudad de Guantánamo el año pasado durante una semana entera.

“Fue una competencia muy dura, las niñas de La Habana sin dudas fueron las que mejor estaban preparadas. Más allá del ambiente competitivo, se hicieron buenas amistades que hoy conservo”, afirma.

Después de cursar los estudios en la escuela primaria, la mayor prueba de fuego para ella fue entrar a la Eide viviendo en un municipio distante. Doce alumnos componen el plantel del primer año de Daniela, la mayoría residentes en la ciudad cabecera. “En la escuela el enfoque es mucho más centrado y el rigor en los estudios también. Lo mejor es el apoyo que recibo allí de mis profesores y de los compañeros. Un papel importante ha tenido la entrenadora Annia Mejías, quien es muy exigente conmigo y con el resto de los niños, nos ayuda a tener claras las metas a pesar de las dificultades”, alega la deportista.

Ante el cierre de los centros escolares internos por la crisis que atraviesa la provincia y el país, Daniela y sus amigos han tenido que seguir preparándose en la Tierra de los Molinos con el auxilio de sus mentores. “Aquí son menos difíciles los entrenamientos porque no tenemos las mismas condiciones, pero igualmente sigo practicando con la ayuda de mi antiguo profe Osmany; él nos ha preparado un plan de clases para más o menos realizar las prácticas que demanda la escuela y así no perder la forma y los hábitos.

“Este año probablemente se realicen los Juegos Escolares, aunque no es seguro todavía puedan hacerse en junio o julio. Por sí o por no, estamos trabajando con ese objetivo”, asegura.

“Es una niña muy responsable”, dice la madre, mientras nos trae una taza de café durante la entrevista. “Te percatas de ello mucho más cuando, a pesar de los pesares, la ves enfocada en lograr sus metas deportivas, me gusta que sea exigente con ella misma, es ahí donde radica el fuerte interés por lo que le apasionada tanto”, comenta Jova Reyes.

Dayana Litsay G. Fermín y Kevin Rodríguez Ruiz, otros dos pupilos del deporte en la localidad, no se separaron de ella durante la breve charla. La primera dijo sentirse orgullosa de ser amiga de Daniela, “Me inspira a seguir adelante, es de gran ayuda en los entrenamientos. Siento que he mejorado gracias a ella. Mi medalla la obtuve como fondista, gracias también al trabajo con el profe Osmany”.

Por su parte, el vivaracho Kevin rememoró algunos momentos que han pasado juntos desde pequeños, un rasgo que, según él, “ha fortalecido la amistad y nuestras capacidades”. Ambos llevan igualmente en la sangre －al parecer－ el atletismo, pues expresaron deseosos sus ganas de seguir perfilándose en las carreras de fondo, con las que han obtenido sendas medallas en anteriores campeonatos provinciales.

Si algo quedó claro en la sala de aquella casa, fueron los deseos en las miradas de esos tres niños, quienes ansían volver a las pistas oficiales lo más pronto posible.

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