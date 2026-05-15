Destaca Díaz-Canel disposición cubana para recibir ayuda internacional

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Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, destacó hoy la experiencia y disposición de su país en recibir ayuda internacional, incluso de Estados Unidos, en referencia a la donación formal que anunciara recientemente esa nación norteamericana.

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El mandatario afirmó en su cuenta en la red social X que la experiencia de Cuba en recibir ayuda internacional, incluyendo de EE. UU., es amplia y constructiva; cualquier donante puede dar fe de esa realidad, acotó.

Díaz-Canel señaló que si existe disposición del gobierno estadounidense a brindar ayuda en los montos anunciados (100 millones de dólares) conforme a las prácticas reconocidas para la asistencia humanitaria, “no encontrará obstáculos ni ingratitud de parte de Cuba, por muy inconsecuente y paradójico que resulte el ofrecimiento a un pueblo que, de modo sistemático y despiadado, el propio gobierno estadounidense castiga colectivamente”.

El Presidente subrayó que las prioridades son combustibles, alimentos y medicinas, y agregó que podría aliviarse el daño de un modo más fácil y expedito con el levantamiento o alivio del bloqueo, pues se conoce que la situación humanitaria es fríamente calculada e inducida.

En su mensaje, resaltó además que la experiencia de trabajo con la Iglesia católica es rica y productiva.

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