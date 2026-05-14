Cuba denunció la amenaza de una agresión militar directa de EE. UU. y los efectos de un bloqueo brutal

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El ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, actualizó a los participantes en la Reunión de Cancilleres de BRICS, que se celebra entre el 14 y el 15 de mayo en India, sobre la situación que vive la Isla a causa de las nuevas órdenes ejecutivas firmadas por Washington

En Reunión de Cancilleres de BRICS, que se celebra entre el 14 y el 15 de mayo en India, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que, «el excluyente orden internacional actual ha sido prácticamente destruido por el intento de EE. UU. de hacerlo otra vez unipolar, mediante una agenda imperialista basada en la fuerza militar, el supremacismo y un neoconservadurismo fascista».

Así lo informó por medio de la red social X, a propósito de su intervención en la decimoctava edición de la cita, que se desarrolla en el año en que el grupo celebra dos décadas de existencia y busca consolidarse como un actor indispensable en la escena internacional.

El Canciller aprovechó la oportunidad para actualizar a los participantes acerca de los retos que enfrenta la Isla, a partir del recrudecimiento del bloqueo, el cerco energético y las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

Precisamente, en ese espacio denunció «que Cuba se encuentra bajo la amenaza de una agresión militar directa de EE. UU. y sufre los efectos de un bloqueo brutal a los suministros de combustible en lo que constituye una creciente amenaza a la paz y la seguridad internacionales y a un quebrantamiento del Derecho Internacional y las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y la libertad de navegación», remarcó.

En ese sentido, el jefe de la Diplomacia cubana rechazó «en los términos más enérgicos, las Órdenes Ejecutivas del presidente Donald Trump contra Cuba del 29 de enero, que impuso el bloqueo petrolero, y del pasado 1ro de mayo, que establece las llamadas “sanciones secundarias” contra entidades de terceros países que operan o hayan operado con Cuba».

Además, manifestó su oposición a las decisiones del pasado 7 de mayo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. «Estas medidas adicionales refuerzan a niveles extremos y sin precedentes el bloqueo contra Cuba y sus efectos extraterritoriales», afirmó.

De acuerdo con información de Prensa Latina (PL), el encuentro entre cancilleres y jefes de delegación de los países miembros y socios del bloque, los participantes analizan, temas globales y regionales de interés común, y sobre la reforma de la gobernanza global y el sistema multilateral, entre otros.

Esta cita de la organización llamada a jugar un papel protagónico en la construcción de un mundo multipolar justo e inclusivo, adquiere relevancia porque, entre otros aspectos, la presidencia india se propone transitar del diagnóstico compartido a la ejecución concreta y de igual modo propicia el intercambio acerca de importantes cuestiones de carácter global, de interés prioritario para el Sur.

Así, bajo el lema «Construir para la resiliencia, la innovación, la cooperación y la sostenibilidad», Nueva Delhi busca demostrar que el bloque puede ser algo más que un foro de alto nivel, es decir una plataforma efectiva para los intereses del desarrollo, precisó PL.

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