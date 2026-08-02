Despacho Nacional de Carga reporta desconexión parcial del SEN

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A las 18:07 ocurrió un disparo simultáneo de las líneas de 220 kV de Matanzas a Cienfuegos y de Matanzas a Santa Clara provocando la división del SEN y posteriormente la caída de la zona occidental.

Quedaron sin servicio las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas.

Se trabaja en el proceso de restablecimiento de la zona afectada, informa la Unión Eléctrica.

El sistema del centro y oriente del país sigue funcionando con normalidad

Las fuertes lluvias y tormentas eléctricas que azotaron la región occidental del país provocaron este sábado la caída de las líneas de transmisión que enlazan la provincia de Matanzas con Villa Clara y Cienfuegos, lo que derivó en una desconexión parcial del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) que afectó a todas las provincias desde Matanzas hasta Pinar del Río. El dato fue confirmado por Lázaro Guerra Hernández, director de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, quien en declaraciones a la prensa precisó que las adversas condiciones meteorológicas —marcadas por abundantes precipitaciones y actividad eléctrica— fueron la causa directa del incidente. “No se trató de una falla operativa ni de déficit de generación. El fenómeno climático impactó directamente las infraestructuras de transmisión en esa zona”, explicó el funcionario.

(Noticia en Construcción)

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