Desde Cienfuegos: un llamado a la inclusión en Día de Conciencia sobre el autismo

Otra vez, el 2 de abril volvió a pintarse de azul en Cienfuegos, para celebrar el Día Mundial de Concienciación sobre el autismo, fecha que promueve la inclusión y el amor hacia las personas con esta condición.

La celebración central aquí, ocurrió en la Casa de la Música Prado donde cientos de niñas y niños acompañados de sus familiares disfrutaron de una gala cultural donde participaron la Compañía de danza española Lembranza, el coro Cantores de Cienfuegos, entre otros.

Al decir de Tania González Fonseca, directora de la escuela de Autismo Vilma Espín Guillois, “en el territorio contamos con 121 niños autistas, 42 integran la matrícula del centro educativo y el resto se encuentra en la modalidad combinada”.

Hoy es necesario hacer conciencia de que el autismo no es un techo, no es un muro, es una forma diferente de entender esta vida. No es una enfermedad, simplemente ser persona. Este día no nos enfoquemos en lo que nos diferencia, sino en lo que podemos construir juntos, porque el autismo no necesita una guerra de símbolos, necesita puentes de empatía”, afirmó.