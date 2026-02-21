Denuncia Bruno Rodríguez en París impacto de nuevas medidas de EE.UU. contra Cuba

Compartir en

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, sostuvo este viernes un encuentro en París con el director general de la Unesco, Khaled El-Enany, en la sede del organismo multilateral. Durante la reunión, ambas autoridades abordaron el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña.

El canciller cubano agradeció a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por el acompañamiento brindado al archipiélago en sus áreas de competencia, especialmente ante las limitaciones impuestas por la política de Washington.

Rodríguez Parrilla destacó que sectores como la educación, la ciencia y la cultura han sido severamente golpeados por el cerco estadounidense, vigente por más de seis décadas y que se ha recrudecido bajo la actual administración de la Casa Blanca.

En el diálogo, el jefe de la diplomacia cubana resaltó el valor del apoyo de la Unesco en la identificación de recursos y la movilización de fondos, herramientas que han permitido a la Mayor de las Antillas hacer frente a las afectaciones derivadas del bloqueo.

Rodríguez Parrilla calificó el encuentro como provechoso. Previamente, durante esta semana, El-Enany había recibido a la embajadora de Cuba ante la Unesco, María del Carmen Herrera, quien le expuso en detalle las consecuencias del reciente recrudecimiento de la política hostil de Estados Unidos.

El contexto de esta reunión se enmarca en las recientes acciones ejecutivas adoptadas por Washington. El 29 de enero, una Orden Ejecutiva de la Presidencia de Estados Unidos declaró que Cuba representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional del país norteño.

La medida también advierte sobre la posible imposición de aranceles a aquellas naciones que suministren o vendan petróleo a la Isla, una postura que el gobierno cubano ha denunciado como contraria al Derecho Internacional y a la soberanía de los pueblos.

En el encuentro con el Director General de la Unesco, Rodríguez Parrilla reafirmó la voluntad inequívoca de Cuba de continuar fortaleciendo los históricos vínculos de cooperación con la organización, basados en el respeto y la solidaridad.

También este viernes el titular del Minrex se reunió en la capital gala con su homólogo francés, Jean-Noël Barrot, con quien constató “el favorable estado de nuestros vínculos políticos, económico-comerciales y de cooperación, y destacamos la importancia de continuar profundizando en nuestro diálogo bilateral y multilateral sobre bases de igualdad y reciprocidad”.

A través de su cuenta en la red social X, Rodríguez Parrilla explicó que “intercambiamos sobre el complicado y tenso contexto internacional, marcado por la amenaza y el uso de la fuerza, en violación del Derecho Internacional y la Carta de la ONU, que pone en peligro la coexistencia pacífica entre las naciones y el multilateralismo”.

Asimismo, dijo que en el en centro fue abordada —de manera específica— “la escalada de amenazas de EE.UU. contra Cuba, incluido el reforzamiento de las medidas dirigidas a privarnos de suministro de combustible, con impacto en los derechos fundamentales del pueblo cubano, y resalté nuestra determinacion para superarlas”.

