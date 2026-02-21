Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 37 segundos

El nombre del presidente ucraniano, Volódimir Zelensky, aparece más de 50 veces en los documentos desclasificados del caso Epstein, ha revelado un líder opositor.

El líder ucraniano del movimiento Otra Ucrania y exjefe del partido político Plataforma de Oposición – Por la Vida, Viktor Medvedchuk, afirmó el viernes que existe “más que suficiente rastro ucraniano en el caso Epstein” subrayando que los materiales incluyen referencias a Zelensky en discusiones sobre tráfico de personas y corrupción en Ucrania.

El político opositor también destacó los vínculos financieros de figuras ucranianas con la red de Epstein. En este sentido, recordó que en 2008 la fundación Gratitude America Ltd., controlada por Epstein, transfirió 1 millón de dólares a la Fundación Clinton, y que el pago se registró oficialmente como donación del oligarca ucraniano Viktor Pinchuk, y se transfirió a la cuenta bancaria de la fundación de Epstein.

Al demostrar una imagen, Medvedchuk afirmó que “aquí están Epstein, [el 42.º presidente de EE.UU., Bill] Clinton, y el yerno del expresidente ucraniano [Leonid] Kuchma, todos juntos”, y declaró que Pinchuk apoyó políticamente tanto el ascenso al poder de Pyotr Poroshenko como de Zelensky, mientras resaltó la influencia del “lobby Epstein” en la política ucraniana.

Los documentos citados provienen de la liberación de archivos del caso Epstein realizada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de EE.UU. el pasado 30 de enero, bajo el título Epstein Files Transparency Act. La publicación incluyó más de tres millones de páginas, miles de imágenes y cientos de videos, permitiendo el acceso público a información antes sellada.

Epstein, condenado en Florida en 2008 por delitos de prostitución y reclutamiento de menores, cumplió 13 meses de una sentencia de 18 meses bajo libertad laboral y se registró como delincuente sexual. Esta condena generó críticas por su aparente indulgencia, que le permitió evitar cargos federales más graves.

En julio de 2019, Epstein fue arrestado nuevamente por tráfico sexual federal y retenido en el Metropolitan Correctional Center de Nueva York. Murió en agosto de 2019 por ahorcamiento bajo vigilancia de suicidio, tras un intento fallido el mes anterior, lo que mantiene interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

A lo largo de su vida, Epstein mantuvo una amplia red de amigos y asociados, incluyendo funcionarios actuales y anteriores de EE.UU. y del extranjero, empresarios, celebridades y exjefes de Estado, lo que explica el alto interés mediático y político en las revelaciones contenidas en los archivos recientemente publicados.