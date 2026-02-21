Cuba habilita licencias temporales para motos y triciclos eléctricos sin matrícula hasta diciembre de 2026

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 14 segundos

El Ministerio de Transporte de Cuba ha flexibilizado, de manera excepcional y temporal, los requisitos para que las personas naturales puedan obtener la Licencia de Operaciones de Transporte (LOT) destinada a ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos.

La medida, formalizada a través de la Instrucción no. 1 de 2026, firmada por el ministro Eduardo Rodríguez Dávila, responde a las solicitudes de autoridades locales y busca incorporar al sistema de transporte aquellos vehículos que actualmente circulan sin matrícula, una situación que hasta ahora dificultaba su contratación y organización según las prioridades de cada territorio.

La disposición establece que los propietarios interesados deberán acreditar la legalidad del vehículo y contar con la categoría A de la Licencia de Conducción. En los casos en que el vehículo carezca de matrícula, se utilizará el número de chasis como referencia temporal para la tramitación.

El procedimiento para solicitar la LOT se regirá por lo establecido en la Resolución 140 de 2024, con las salvedades contempladas en la nueva instrucción. Una vez emitida, los conductores estarán obligados a portar la licencia durante sus recorridos para facilitar los controles viales.

Para garantizar la seguridad de pasajeros y cargas, las autoridades del transporte, en conjunto con los Centros de Revisión Técnica Automotor, organizarán jornadas de inspección reglamentaria en las cabeceras provinciales y municipios, facilitando así que estos vehículos puedan cumplir con los estándares técnicos exigidos.

En cuanto al aspecto económico, la instrucción delega en los órganos locales del Poder Popular la facultad de definir, en coordinación con los titulares de las licencias, los precios de los servicios de transportación, los cuales variarán según el tipo de servicio ofrecido.

La licencia otorgada tendrá validez municipal, con la única excepción de La Habana, donde su cobertura será provincial.

El permiso se concederá por un período de un año, durante el cual los beneficiarios deberán completar todos los requisitos previstos en el reglamento general de las LOT. La vigencia de esta medida excepcional se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, según precisó el Ministerio de Transporte.

(Con información de la ACN)

