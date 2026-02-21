UNEAC debate acerca de incentivos fiscales para la creación audiovisual

Compartir en

La Sección de Cine de la Asociación de Cine Radio y Televisión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) reunió a creadores y realizadores en un encuentro para analizar propuestas de incentivos fiscales que estimulen la producción audiovisual del país.

El encuentro conectó a los institutos de Información y Comunicación Social (ICS) y del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) con el fin de armonizar criterios y establecer mecanismos que permitan sostener la creación audiovisual, según publicó en sus canales oficiales la institución organizadora.

Alexis Triana, presidente del ICAIC, subrayó la necesidad de abordar las propuestas de manera integral y considerar experiencias internacionales en legislación cultural y modelos de incentivos fiscales aplicados en Iberoamérica, como la devolución de impuestos o exenciones a inversores privados que han dinamizado industrias locales sin afectar la identidad de las obras.

Con estos debates, la UNEAC reafirma su compromiso de hallar soluciones colectivas que devuelvan impulso al audiovisual cubano; mientras, la colaboración entre el ICAIC y el ICS se considera clave para alinear las necesidades artísticas con las políticas de comunicación del país y asegurar un desarrollo sostenible, agrega la fuente.

Predominó el entendimiento de que en un escenario de disputa cultural, las narrativas propias constituyen una herramienta estratégica para preservar la soberanía identitaria y contrarrestar la homogeneización impuesta por los grandes mercados.

Fortalecer el audiovisual cubano significa garantizar la capacidad del país de contarse a sí mismo y de proyectar su visión del mundo, concluye la información divulgada.

(Tomado de ACN)

