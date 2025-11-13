Delegación de Cuba recuerda historia en Cabinda y refuerza amistad

Compartir en

Hasta el lugar donde hace 50 años angoleños y cubanos proclamaron la victoria sobre invasores y separatistas en Cabinda, llegó hoy una delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo.

La comitiva, de la que también forman parte los Héroes de la República y participantes en la cooperación militar cubana en Angola, el general de cuerpo de Ejército Joaquín Quintas Solá y el general de división Ramón Pardo Guerra, estuvo en Ntó, sitio del histórico triunfo.

En la norteña provincia angoleña la delegación fue recibida por el vicegobernador para los Servicios Técnicos e Infraestructuras, Juliano Capita, quien les dio la bienvenida y transmitió un saludo de la gobernadora, Suzana Abreu.

Lazo, por su parte, abordó las relaciones de amistad y cooperación entre ambas naciones, y ofreció elementos sobre la situación actual de la nación caribeña, en medio del proceso de recuperación tras el paso del huracán Melissa y de la implementación de medidas para hacer frente a la crisis económica.

Posteriormente la comitiva se trasladó a la localidad de Ntó, donde los hijos de la nación caribeña dejaron su huella en una de las principales batallas que consolidaron la independencia angoleña.

En el sitio sostuvieron un encuentro con miembros del Estado Mayor de la Región Militar de Cabinda y de la Décima Brigada de Infantería Motorizada, durante el cual el comandante de la unidad, el brigadeiro Miguel Casimiro Madia, se refirió a los lazos históricos de amistad y solidaridad entre los dos países.

Destacó la ayuda brindada por Cuba a los angoleños, tanto en formación militar, como en equipos y medios, además de enfrentar juntos a los enemigos de la naciente República.

La delegación de Cuba visitó además el hospital general de la provincia, una institución que destaca por su organización y moderno equipamiento, y donde más de 40 cooperantes cubanos prestan servicios y laboran como docentes en la formación de nuevos especialistas.

Con estos colaboradores intercambió el presidente del Parlamento, quien conoció elementos de su labor en estas tierras. La delegación cubana viajó a Angola para participar en las conmemoraciones por los 50 años de la independencia nacional, y también está integrada por el presidente de la comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento, Alberto Núñez, y el director para África Subsahariana de la Cancillería, Luis Amorós.

