Cuba es una sola

El 28 de mayo, el Gobierno de los Estados Unidos anunció finalmente un grupo de medidas para poner en vigor sus anuncios del 16 de mayo de 2022. El objetivo de este paso, según el texto publicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), es favorecer al sector privado en Cuba.

Medidas de EEUU son limitadas, no tocan cuerpo fundamental del bloqueo ni sanciones adicionales de política de máxima presión.

Si no violan legislación y significan apertura q beneficie aunque solo sea a un segmento de la población, Gob. de #Cuba no obstaculizará su aplicación. https://t.co/BiCzwCUaDF

— Josefina Vidal (@JosefinaVidalF) May 29, 2024