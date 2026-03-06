Decenas de muertos en Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 21 segundos

Decenas de personas murieron o resultaron heridas en las últimas horas en varios ataques aéreos atribuidos a Estados Unidos e Israel contra diferentes zonas de Irán, en medio de la creciente escalada militar en la región.

Las utoridades de la provincia de Fars, en el sur del país, informaron sobre la muerte de 20 personas y heridas a otras 30 tras un ataque contra la ciudad de Shiraz.

Según la agencia iraní Tasnim, un bombardeo causó la muerte de dos trabajadores de un centro de emergencia de la ciudad, lo que, según medios locales, evidencia la ampliación de los ataques hacia instalaciones de servicios y personal médico.

En otro incidente, la misma agencia reportó un ataque con misiles contra zonas residenciales de la ciudad de Poldokhtar, en la provincia occidental de Lorestán, que dejó al menos seis heridos.

De acuerdo con reportes de medios iraníes, los ataques de las últimas horas afectaron a varias provincias del país.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron graves daños en la sede de la Media Luna Roja Iraní en la ciudad noroccidental de Mahabad, tras un ataque nocturno que impactó el edificio de la organización humanitaria.

La Media Luna Roja Iraní informó que el número de civiles muertos desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán ascendió a mil 332.

En la capital, Teherán, se reportaron nuevos bombardeos y según la televisión estatal iraní, los bombardeos alcanzaron varios objetivos civiles, entre ellos centros de salud, una escuela, una gasolinera, dos viviendas y un gimnasio.

Las autoridades iraníes sostienen que los ataques estadounidenses e israelíes ya no se limitan a instalaciones militares, sino que también tienen como blanco infraestructuras civiles.

En respuesta, Teherán anunció el lanzamiento de la vigesimoprimera oleada de ataques con misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en la región.

Según fuentes iraníes, los ataques incluyeron un radar en la base de Meron, en la región de Galilea, cerca de la frontera con Líbano, así como un punto de concentración de tropas.

Medios iraníes indicaron que en la operación fue utilizado el misil pesado “Khaibar”, capaz de transportar una ojiva explosiva de gran potencia y fragmentarse en el aire para impactar múltiples objetivos.

La Guardia Revolucionaria de Irán también afirmó haber atacado el portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que se encontraba a unos 340 kilómetros de la costa iraní, de acuerdo con informaciones difundidas por Teherán.

(Con información de Prensa Latina)

Visitas: 0