De fútbol hablemos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 4 segundos

Clasificación al Campeonato Mundial Sub 17, alternativas en la preparación ante la actual situación energética y modificaciones en los rangos de edad en la categoría escolar, son algunas de las principales noticias que genera el fútbol cubano, en general, y cienfueguero, en particular.

Sobre eso temas conversamos con Liosbel Lara Arias, otrora defensor de los Marineros que desde hace par de años se desempeña como comisionado provincial de balompié en la Perla del Sur.

En la selección cubana que acaba de conseguir su boleto al torneo del orbe Qatar 2026 figuraron dos atletas de Cienfuegos. ¿Qué representa para el fútbol del territorio?

“Nos satisface mucho y sin dudas es un elemento de importancia, pues son niños formados acá y ahí también está el trabajo de los entrenadores de la base. Tanto Yojanry González como Israel Entenza son atletas muy talentosos, con potencialidades por encima de la media en su categoría. Se incluyen en un selecto y reducido grupo de futbolistas de la provincia que tienen la posibilidad de participar en un Campeonato Mundial. Anteriormente lo habían conseguido Dulieski Dickinson, Yanko Fontanill y Yordan Santacruz.

“Pocos entienden el tamaño de la proeza, no habitual para nuestro fútbol nacional. Y es que estos muchachos apenas acumulan partidos oficiales, con campeonatos cubanos que en su categoría pueden incluir apenas unos diez choques. Los contrarios que enfrentan en la arena internacional, por su parte, ya cuentan hasta con 200 compromisos, y hablamos de alto nivel, pues todos prácticamente ya pertenecen a clubes profesionales.

“Debido a las nuevas decisiones de la FIFA, que persigue aumentar la cantidad de eventos mundiales, los cuales se pretende sean cada dos años, aumentan las oportunidades para nuestros futbolistas de asistir a estas citas, pues serán varias en diversas categorías”.

Ya que hablamos de nuestro contexto, pasemos a la actual situación que vive el fútbol cienfueguero y cubano, obligado a repensar estrategias producto de la crisis energética que enfrenta el país. ¿Cómo se garantiza la preparación de las escuadras locales?

“Como ya se ha informado, la etapa de preparación ha entrado en una fase ‘sui géneris’. Todos los atletas que residen fuera del municipio cabecera han tenido que retornan a sus lugares de origen, incluso para continuar allí su curso docente. En nuestro caso tenemos afectaciones con jugadores de Palmira y Cruces, aunque en ambos municipios contamos con técnicos que siguen de cerca sus prácticas, según las orientaciones dadas por el alto mando de los equipos a los que pertenecen.

“Lógicamente no es lo idóneo, pues se trata de un deporte colectivo donde el trabajo en equipo es imprescindible, pero son las herramientas con las que contamos. Acá, el grueso del grupo se mantiene entrenando, en espera de que el panorama sea menos adverso”.

Ha trascendido en las últimas semanas que varios atletas nuevos ingresos en la categoría juvenil han retornado al apartado escolar. ¿Por qué el regreso?

“Precisamente se debe a lo que anteriormente mencionamos relacionado con la Federación Internacional y sus intenciones de crear más eventos. Dentro de poco comenzarán eliminatorias para un certamen mundial Sub 15, y estos muchachos, por su edad, son elegibles para una selección nacional. Por eso regresan al grupo escolar, o Sub 15, que es como hoy se conoce”.

Se ha hecho habitual la convocatoria de futbolistas residentes fuera de Cuba en nuestros equipos nacionales. ¿Apuestas por defender esa tesis o por el fútbol que se hace en nuestra tierra?

“Apuesto por el talento, esté dentro o fuera. Y aquí lo hay, sin dudas, pero existe una distancia enorme con el resto del mundo debido a las condiciones de terrenos, implementos, accesorios, y hasta de sistema competitivo, además del roce con el primer nivel”.

Visitas: 1