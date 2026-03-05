8 de Marzo en Cienfuegos: la lucha que no cesa

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 23 segundos

No es tan solo un día marcado en rojo en el calendario. No es el aroma de un ramo de flores obsequiado en la mañana o las cálidas felicitaciones en redes sociales. El 8 de Marzo es, ante todo, un latido colectivo. Es el Día Internacional de la Mujer y su significado, un territorio en disputa entre el simbolismo vacío y los desafíos urgentes.

La voz de Ana Ivis Gómez Hernández, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en Cienfuegos, llega clara, por medio del Periódico 5 de Septiembre. Su tono no es el del discurso pulido y la celebración complaciente, sino el de la ingeniera que revisa los cimientos de una obra vital y encuentra grietas que demandan atención urgente.

Comienza con el debido saludo y el elogio a sus congéneres por cuanto han alcanzado. “Primero que todo, aprovecho este espacio para felicitar a todas las mujeres cubanas, principalmente a las cienfuegueras, pues en este mundo de crisis, de tanta incertidumbre y tantas guerras, su papel ha sido trascendental y han mostrado ser resilientes y de un espíritu proactivo. Las mujeres se encuentran en la primera fila de la batalla económica y social de esta provincia, con resultados extraordinarios”, comenta.

En esa batalla económica, destaca, tienen protagonismo las cienfuegueras vinculadas a la producción de alimentos, a la Educación, a la Salud, las que laboran en los Servicios Comunales, en la Termoeléctrica, entre otros sectores.

“Es importante no pasar por alto a esas trabajadoras del hogar, muy pocas veces mencionadas, a pesar de desempeñar un papel crucial en el sostenimiento de la economía doméstica y social. Para ellas también va nuestro reconocimiento. Tampoco podemos olvidar a las delegadas y a las presidentas de los Consejos Populares y las combatientes.

En este contexto de complejidades, ¿cómo planean celebrar en Cienfuegos el Día Internacional de la Mujer?

“Estamos enfocadas a hacer actividades con nuestros propios esfuerzos. Vamos a realizar ‘asaltos de amor’ en nuestras comunidades y centros de trabajo, con el objetivo de llevar el mensaje de agasajo y reconocimiento a todas. Pero no todo será festejo. Vamos a saludar la fecha con labores en la producción de alimentos y la limpieza y embellecimiento de nuestras ciudades y barrios, que se replicarán en cada uno de los municipios”.

Según afirma, durante la jornada del 8 de Marzo celebran lo logrado, pero con la conciencia de que todavía quedan retos. ¿Cuáles son los principales que identifica para las mujeres cienfuegueras hoy?

“El tema de la violencia de género, por ejemplo, es un flagelo que urge seguir visibilizando. Necesitamos ofrecer capacitación, acompañar a los decisores. Hoy no todas las cienfuegueras conocen qué es el Programa para el Adelanto de las Mujeres. Y muchas víctimas de violencia no saben a dónde acudir. Por tanto, tenemos por delante la responsabilidad enorme de llegar a todas, informar, preparar, empoderar.

“Contamos con las Casas de Orientación a la Mujer y a la Familia, con especialistas, pero todavía no acuden allí en busca de ayuda. Los protocolos de actuación de la policía, de los colectivos laborales, así como la red de apoyo en la comunidad, aún no están a la altura de lo que necesitamos”, confiesa Ana Ivis y agrega el anhelo de la FMC de un centro para la clasificación de mujeres víctimas de violencia.

A la par de este desafío, la organización en el territorio centrosureño, enfrenta el reto de luchar por incrementar la presencia femenina en cargos de dirección dentro del sector empresarial. En contraste, las cienfuegueras resultan mayoría en puestos de dirección política, en el Parlamento y en sectores como Salud, Educación y el Jurídico, por citar algunos ejemplos.

El diálogo con la dirigente femenil pone de relieve la fuerza transformadora de las cienfuegueras. En su mensaje final, les recuerda que “somos vencedoras de imposibles. Y no lo decimos como eslogan, sino porque tenemos la fuerza, la resistencia y la voluntad de trabajar y de unir”, recalca.

Las palabras de Ana Ivis son una muestra de que el 8 de Marzo, en su esencia más pura, es un día para visibilizar las batallas que quedan por ganar, para escuchar a quienes, como ella, tienen los pies en el barro de la realidad y no pierden la esperanza de construir un terreno más firme para todas.

Visitas: 9