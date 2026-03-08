Dayana mujer educadora que ama la profesión

Compartir en

Tener una madre integrante de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular y le ha brindado sus mejores experiencias, como educadora es el agradecimiento de una cienfueguera: Dayana Bárbara Lugones Manso, de 40 años de edad.

Con gran sentimiento habla de Teresa Felicia Manso, quien también le transmitió el amor del maestro en la sociedad, y gracias a esa mujer que le dio la vida, hoy se desempeña como Subdirectora General de Educación en el municipio de Cienfuegos.

“El maestro es el artista por excelencia, está en el arte, en la música en cada rinconcito de las comunidades, apunta, y esa labor de poder transformar el pedacito que está a tu alrededor es un logro de la Revolución”.

Ser parte del colectivo de transformadores del futuro es uno de los méritos mayores de Dayana, quien desde los 13 años de edad ingresó a la Federación de Mujeres Cubanas en el municipio de Palmira perteneciente a esta provincia de Cienfuegos, en el centro y sur del país.

Ostenta el título de Máster en Estudios Socioculturales y lleva la Educación desde la cuna procediendo de una familia de educadores.

“Siento por la Educación todo, confiesa, es amor es logro, éxito”.

Esta cubana, durante el presente mes celebra el 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer acometiendo trabajo voluntario en las instituciones educativas mediante un programa para brindar lo que merecemos.

