Dayamí Garabito y la mano de la FMC en las más duras circunstancias

Para Dayamí Garabito Nodal, una mujer a la que distingue su amplia sonrisa, la vida no ha resultado fácil, sin embargo. En el alma tiene tatuado el nombre de su hija Yadamí Aleida, médico que no pudo estrenarse en la profesión por una muerte a destiempo.

“La mano de la Federación de Mujeres Cubanas me ha salvado de mil maneras, resultan numerosas las circunstancias en las que he salido a flote con su ayuda, y yo le retribuyo con trabajo, y con la entrega total a las actividades en el barrio, con mi gente y salvando a otros, tal y como yo me salvé”.

Dependiente gastronómica, capitana de salón en el restaurante La Verja, presidenta de consejo popular, delegada de circunscripción, y ahora promotora de la cultura, son algunos de los trabajos que la vinculan con la sociedad cienfueguera, escenarios que le han permitido seguir adelante.

“Siempre he sabido levantarme”, dice y mira con sus enormes y tristes ojos, esos que son como una especie de ventana a los que se asoman: “Pero aquí estoy, guapeando y encontrando el modo de ser y estar.

Con la FMC tengo un vínculo eterno, y mucho agradecimiento, soy miembro de su Comité Provincial, e interactúo mucho con la dirección provincial, hay mucho potencial entre las mujeres y le podemos sacar, todavía, un extra en ese sentido”.

La gente del barrio pasa por la acera, saluda y sigue camino, otras conversan con Dayamí por determinada situación en la que precisan su ayuda como delegada de la circunscripción 4, del Consejo Popular de Reina, y el vínculo con su gente permanece en el día a día de esta mujer que no se permite la tristeza.

“Qué va, ya te dije, levantarme siempre es mi máxima, cada mañana, porque el día es largo y debemos aprovecharlo en cosas útiles y positivas, la negatividad no me está permitida, de eso nada, porque además, la Federación de Mujeres Cubanas está ahí, para ayudarme y yo en retribución ayudar a las mujeres, en las buenas, y en las malas”

