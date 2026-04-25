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Cubanos en China firman por la Patria y recuerdan victoria de Girón

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Cubanos de la misión estatal en China se sumaron hoy al movimiento Mi Firma por la Patria, mientras que los más pequeños conmemoraron el aniversario 65 de la victoria de Playa Girón con actividades culturales.

La Agregaduría Militar de la embajada organizó el concurso “Girón, 65 años de victorias” dirigido a niños y adolescentes.

Los participantes presentaron dibujos, maquetas y poemas en homenaje a ese hecho y la actividad destacó la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones cubanas.

Miembros de la misión estatal también se sumaron al movimiento popular Mi firma por la Patria y respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada “Girón es hoy y es siempre”.

Los firmantes reiteraron la vocación de paz del pueblo cubano y su disposición a defender la soberanía nacional.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició con su firma este movimiento la semana pasada como parte de una campaña que busca movilizar a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer la verdad sobre la nación antillana.

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Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

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