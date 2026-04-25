Cubanos en China firman por la Patria y recuerdan victoria de Girón

La Agregaduría Militar de la embajada organizó el concurso “Girón, 65 años de victorias” dirigido a niños y adolescentes.

Los participantes presentaron dibujos, maquetas y poemas en homenaje a ese hecho y la actividad destacó la transmisión de la memoria histórica a las nuevas generaciones cubanas.

Miembros de la misión estatal también se sumaron al movimiento popular Mi firma por la Patria y respaldaron la Declaración del Gobierno Revolucionario titulada “Girón es hoy y es siempre”.

Los firmantes reiteraron la vocación de paz del pueblo cubano y su disposición a defender la soberanía nacional.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició con su firma este movimiento la semana pasada como parte de una campaña que busca movilizar a la opinión pública nacional e internacional para dar a conocer la verdad sobre la nación antillana.