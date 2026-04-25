Intensos enfrentamientos entre Israel y Hezbolá en el sur de Líbano

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), los choques fueron “intensos” y tuvieron lugar dentro de esa localidad fronteriza, situada a pocos kilómetros de Israel.

Por su parte, el ejército israelí aseguró en un comunicado haber abatido a seis miembros de Hezbolá durante los combates, sin reportar bajas en sus filas.

Hasta el momento, el movimiento de resistencia libanés no emitió comentarios sobre estas afirmaciones, aunque de manera habitual anuncia acciones contra incursiones israelíes en el sur del país.

Bint Jbeil, con una población estimada en unos 30 mil habitantes, es considerada una zona estratégica por su cercanía a la frontera y su condición de cabecera del distrito homónimo en la gobernación de Nabatieh.

Estos hechos ocurren en medio de la frágil tregua anunciada el pasado 17 de abril por el presidente estadounidense, Donald Trump, inicialmente por 10 días y posteriormente extendida por tres semanas.

No obstante, reportes indican continuas violaciones del alto el fuego, con saldo de muertos, heridos y daños materiales, mientras Hezbolá responde con ataques contra posiciones militares israelíes y asentamientos en la zona.

Antes de la entrada en vigor de la tregua, la ofensiva israelí iniciada el 2 de marzo dejó dos mil 491 muertos, siete mil 719 heridos y más de un millón de desplazados en Líbano, según cifras oficiales.