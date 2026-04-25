Cuba presente en solidaridad con provincia de Angola

Colaboradores de la brigada médica de la nación caribeña prestan servicios a la población, bajo indicaciones de las autoridades sanitarias del territorio, particularmente en el municipio de Ganda.

El desastre natural más reciente: el desbordamiento del río Cavaco y la ruptura del dique de la margen izquierda, costó la vida de 19 personas y 31 aún están desaparecidas, mientras que unas 10 mil personas fueron desplazadas y alrededor de tres mil viviendas resultaron dañadas.

Por esta razón, cientos de angoleños continúan en centros de acogida, hacia los cuales se moviliza la entrega de ayudas, mientras se fortalece la vigilancia epidemiológica, fundamentalmente en la ciudad de Benguela, para evitar la propagación de enfermedades.

Cubanos residentes en el país, miembros de la Asociación Cubanos Unidos en Angola, entregaron una donación de alimentos y otros insumos destinados a apoyar a los damnificados.

La Embajada de la nación caribeña expresó días atrás sus condolencias y solidaridad con las autoridades angoleñas, los familiares y amigos de las víctimas; además de desear pronta recuperación a los heridos y sobrevivientes afectados por el evento natural.

También desde La Habana, la Asociación de Amistad Cubano Africana expresó su más profundo pesar por las devastadoras inundaciones que causaron numerosas víctimas mortales, desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

“En estos momentos de dolor, la Asociación hace llegar sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Angola; así como a todas las personas damnificadas por esta tragedia natural”, refirió el mensaje divulgado este sábado por la misión diplomática cubana en Luanda.