Cuba participa en feria italiana de turismo Obiettivo X

La consejera de Turismo de la Embajada de Cuba en Italia, Yanet Mora, indicó a Prensa Latina que durante ese evento la representación de su país desarrollará una amplia agenda de trabajo orientada a establecer contactos con agencias líderes, turoperadores especializados y medios del sector, con el propósito de consolidar la presencia de la isla, como destino, en el mercado italiano.

Esta sexta edición de Obiettivo X, que inició la víspera y se extenderá hasta mañana en el Complejo Turístico Portogreco y Torre del Faro, ubicado en la localidad de Scanzano Jonico, de la provincia de Matera, es organizada por OTA Viaggi, y reúne a redes de agencias de viajes, turoperadores y promotoras del sector, por lo que constituye un espacio para fortalecer vínculos comerciales, apuntó Mora.

Por otra parte, añadió, se promoverá la diversificación del producto turístico cubano y la identificación de nuevas oportunidades de programación hacia ese país, con vistas a reforzar su posicionamiento como destino competitivo en el Caribe, por lo que la participación en Obiettivo X representa una valiosa oportunidad para afianzar la inserción de la isla en canales clave de comercialización en Italia.

Este sábado, la feria estará dedicada durante la mañana a reuniones de negocios B2B, ofreciendo a las agencias una oportunidad concreta para establecer contactos con empresas asociadas, mientras que en la tarde se desarrollará el panel “Mujeres Liderando el Turismo”, acerca del incremento del papel femenino en este importante sector económico.

La jornada concluirá con una cena de trabajo, en tanto que el domingo, último día, se realizará una visita al Novasiri Village Club, popular destino turístico italiano ubicado en Marina di Nova Siri, donde se destacará la importancia del networking como herramienta de colaboración, innovación y el apoyo mutuo, esencial para conectar al entorno empresarial y los productos turísticos.

La oficina de Turismo de la Embajada de Cuba en Italia eligió como tema “Cuando la elección se convierte en estrategia”, y con ese lema presentará las principales potencialidades del país como destino integral, destacando polos como La Habana, Varadero, Cayo Santa María y Trinidad, así como la diversidad de su oferta, que abarca cultura, naturaleza, sol y playa, agregó la consejera.