Solidaridad con Cuba en Italia en marchas por el Día de la Liberación

En las manifestaciones y el evento efectuado ante la misión diplomática de la nación caribeña participaron integrantes de decenas de organizaciones políticas, sociales, sindicales y juveniles, quienes expresaron su respaldo a Cuba, ante el incremento de las presiones y amenazas por parte del imperialismo norteamericano.

Se destacó la presencia de jóvenes integrantes de las agrupaciones Cambiare Rotta y Oposición Estudiantil de Alternativa (OSA), junto a afiliados a la Unión Sindical de Base (USB) y otros gremios, militantes de fuerzas políticas como la Red de los Comunistas, y miembros de la Asociación de Amistad Italia-Cuba (Anaic).

En el acto, el embajador cubano, Jorge Luis Cepero, agradeció las muestras de solidaridad con su país y con su pueblo que crecen en Italia y resaltó esta expresión de hermandad y cercanía en una fecha de tal alto significado, como el aniversario 81 de la victoria contra el nazifascismo en esta nación europea.

Marco Papacci, presidente de la Anaic, expresó en declaraciones a Prensa Latina que para los presentes en ese acto resultaron muy emotivas las palabras del jefe de la misión diplomática, “quien afirmó una vez más la voluntad de resistir y de vencer del pueblo cubano y de la revolución cubana”.

Papaccci significó que esas agrupaciones participantes en las marchas por el Día de la Liberación, decidieron hacer un alto frente a la embajada de Cuba, “porque es la de un pueblo que resiste a 65 años de bloqueo norteamericano, a la vez que representa los ideales de lucha contra las injusticias y por un mundo mejor”.

Tras la actividad desarrollada frente a esa misión diplomática, continuó el recorrido de la gigantesca manifestación por las calles de Roma, también con la imagen del Comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de la Revolución cubana, como parte de los homenajes al mismo en este país, en el año del centenario de su natalicio.

Muchos de los oradores de la marcha se refirieron a Cuba, a Fidel, al ejemplo de ese pueblo que se mantiene firme frente a las acciones del imperialismo norteamericano y sus lacayos para tratar de destruirla, con un recrudecimiento del bloqueo económico, con amenazas incluso de una agresión armada.

En su intervención durante esa masiva demostración, Papacci hizo alusión a los lazos históricos entre la Resistencia italiana, protagonista de la victoria contra el nazifascismo, y la Revolución cubana, y puso como ejemplo al partisano Gino Doné, único participante europeo en la gesta histórica del yate Granma.

El presidente de la Anaic, reafirmó lo planteado por él durante la reciente marcha en defensa de la nación caribeña que el pasado 11 de abril recorrió las calles de Roma, cuando dijo que “Cuba está siendo atacada, pero vive, resiste, y estamos con ella, con el pueblo cubano, con su Revolución”.