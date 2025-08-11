Cuba transmitió sus condolencias a embajada de Ghana en Etiopía (+Foto)

Según reveló la misión diplomática caribeña en Addis Abeba, Dinza expresó en nombre del Gobierno y pueblo cubanos “nuestro más profundo pesar por el trágico accidente aéreo que segó la vida de los ministros de Defensa, de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de otras distinguidas autoridades del hermano país africano”.

En su mensaje, transmitió el abrazo solidario de La Habana a los familiares y allegados de las víctimas y a todo el noble pueblo ghanés, acompañándolos con respeto y afecto en este momento de inmenso dolor.

En el trágico accidente aéreo ocurrido el miércoles pasado perdieron la vida ocho personas, entre ellas los ministros Edward Omane Boamah (Defensa) e Ibrahim Murtala Muhammed (Medio Ambiente).

Las Fuerzas Armadas informaron que perdieron contacto por radar con el helicóptero Z9 de la Fuerza Aérea que transportaba a Boamah, Muhammed, tres funcionarios e igual cifra de miembros de la tripulación.

Según los medios locales, se dirigían a un evento sobre minería ilegal, una de los problemas ambientales en el país de África occidental. El Gobierno declaró tres días de duelo nacional y está en curso una investigación sobre las causas del siniestro.