lunes, agosto 11, 2025
Lo último:

5 Septiembre

Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Cuba transmitió sus condolencias a embajada de Ghana en Etiopía (+Foto)

Prensa Latina 0 comentarios , , ,
Compartir en
     

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

La encargada de Negocios de la embajada de Cuba en Etiopía, Natalys Dinza, firmó hoy el libro de condolencias en la sede diplomática de Ghana por el accidente aéreo que cobró las vidas de funcionarios gubernamentales.

Según reveló la misión diplomática caribeña en Addis Abeba, Dinza expresó en nombre del Gobierno y pueblo cubanos “nuestro más profundo pesar por el trágico accidente aéreo que segó la vida de los ministros de Defensa, de Medio Ambiente, Ciencia, Tecnología e Innovación, así como de otras distinguidas autoridades del hermano país africano”.

En su mensaje, transmitió el abrazo solidario de La Habana a los familiares y allegados de las víctimas y a todo el noble pueblo ghanés, acompañándolos con respeto y afecto en este momento de inmenso dolor.

En el trágico accidente aéreo ocurrido el miércoles pasado perdieron la vida ocho personas, entre ellas los ministros Edward Omane Boamah (Defensa) e Ibrahim Murtala Muhammed (Medio Ambiente).

Las Fuerzas Armadas informaron que perdieron contacto por radar con el helicóptero Z9 de la Fuerza Aérea que transportaba a Boamah, Muhammed, tres funcionarios e igual cifra de miembros de la tripulación.

Según los medios locales, se dirigían a un evento sobre minería ilegal, una de los problemas ambientales en el país de África occidental. El Gobierno declaró tres días de duelo nacional y está en curso una investigación sobre las causas del siniestro.

Visitas: 4

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *