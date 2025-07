Cuba reporta una contracción económica del 1,1 % del PIB

Compartir en

La economía cubana se desarrolla en un escenario complejo marcado por la persecución financiera, limitaciones en el acceso a créditos y desequilibrios internos

La economía cubana se desarrolla en un escenario complejo marcado por la persecución financiera, limitaciones en el acceso a créditos y desequilibrios internos, que se manifiestan en las presiones inflacionarias, un mercado cambiario fragmentado y restricciones críticas en la disponibilidad de divisas, combustibles y energía eléctrica, que lastran la actividad industrial, productiva y servicios esenciales.Por ello, el Producto Interno Bruto (PIB), en 2024, registró un decrecimiento a precios constantes del 1,1 %, ligeramente inferior al registrado en el 2023, pero mantiene la tendencia de contracción económica, expuso Joaquín Alonso Vázquez, ministro de Economía y Planificación, al intervenir en la primera jornada de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Añadió que los limitados recursos financieros que el país ha podido disponer en este período, se han concentrado en hacer frente a los pagos priorizados -alimentos, combustibles, sostenimiento, recuperación y creación de nuevas capacidades del SEN, medicamentos, defensa y seguridad nacional- siendo extremadamente compleja su gestión operativa en un contexto de crisis.

INGRESOS Y EXPORTACIONES

Explicó que, al cierre del primer semestre, los ingresos en divisas por exportaciones se cumplen al 91 %, cifra inferior en un 7 % a lo alcanzado en igual período del 2024. Por otro lado, se prevé una ejecución de los ingresos en divisas del sistema financiero al 90 % del plan, aunque en el período se han recuperado importantes rubros exportables como el tabaco, la langosta y los productos pesqueros, precisó.

En cambio, estos crecimientos no fueron suficientes para compensar el decrecimiento del níquel y otros productos de la minería, la miel, el carbón, el camarón de cultivo y de mar y los biofamacéuticos; afectados en lo fundamental, por las cantidades de productos físicos producidos, debido al déficit de insumos, de energía y combustibles, así como la disminución de algunos precios en el mercado internacional y problemas logísticos.

Lo anterior incidió en que el plan de exportaciones de bienes se cumpliera en el período al 62 %, resultando inferior a lo alcanzado en igual período del año anterior.

Como parte de las medidas del Programa de Gobierno para incrementar los ingresos externos y potenciar la actividad del sector exportador y la sustitución de importaciones, se han aprobado 29 esquemas de autofinanciamiento en divisa, que estimulan las capacidades productivas, eliminan intermediarios en las cadenas de valor y garantizan su sostenibilidad.

Estos esquemas permitirán la recuperación de las empresas exportadoras, y que con ello aporten más al país.

Las cifras de producción de alimentos alcanzadas, aunque crecen, no satisfacen las demandas de la población, y son insuficientes para cubrir los déficits de alimentos importados, además distan de la capacidad productiva existente, expuso.

Aclaró que este cumplimiento se debe a que lo proyectado fue en funciones de los recursos que se disponían en el momento de la planificación. En torno a estos resultados se están reevaluando y proyectando los planes para el próximo semestre.

Alonso Vázquez significó que, la producción de huevo es el renglón agropecuario más afectado; las cifras importadas de insumos a través de la operatoría de un esquema cruzado, mantienen la atención a la genética y la producción de los reemplazos; y los nuevos modelos de negocios aprobados al Grupo Empresarial Avícola han permitido mantener la masa avícola y cubrir destinos priorizados, como la dieta de las embarazadas.

El titular del MEP resaltó que, la economía cubana tiene un «alto endeudamiento externo que se viene atendiendo, se viene gestionando, pero también pesa en el funcionamiento normal de la economía».

No tenemos acceso a créditos para el desarrollo, y aunque se realizan gestiones y hay determinados resultados, para impulsar la economía se requiere financiamientos.

«No han sido suficientes las divisas que requiere la economía para abastecer todos los insumos, los combustibles, las partes y piezas de repuesto», y como consecuencia de ello no se han podido realizar los mantenimientos capitales durante muchos años a las termoeléctricas, a los motores de generación distribuida.

«Nos ha faltado energía y nos falta combustible: y sin energía y sin combustible es muy difícil desarrollarnos», aseguró.

Por esto justamente, tenemos un programa específico para reanimar y recuperar la capacidad de generación eléctrica y también buscar un suministro estable de déficit de materias primas en el sumo aprovechamiento de capacidades, porque no solamente tenemos desaprovechamiento de las capacidades por falta de insumos y falta de energía, argumentó.

«Hay algunas actividades donde falta también acción, gestión y vemos ejemplos positivos en algunas entidades que no se generalizan al resto», precisó Alonso Vázquez.

Destacó que existen indisciplinas constantemente sobre todo en lo referido a la evasión fiscal, a su declaración y al uso de los mecanismos de pago transparentes en los encadenamientos productivos.

ANÁLISIS DE ALGUNOS INDICADORES

En cuanto a los portadores energéticos Alonso Vázquez afirmó que este ha sido el indicador al que más financiamiento se le ha dedicado el presente año, a partir de la disponibilidad del país.

En concordancia con lo anterior expuso que se da un seguimiento sistemático al programa de recuperación y la prioridad en los aseguramientos, a pesar de la compleja situación económica.

A pesar de lo anterior este sector ha tenido considerables limitaciones por el déficit de combustibles para la generación y la disponibilidad de recursos para los mantenimientos capitales a las unidades termoeléctricas que constituyen la base del sistema.

La participación de las FRE en la matriz energética alcanza un 6,4 % más en el período, superior al plan un 1,9 % y un 2,7 % en comparación con igual período del año anterior.

Del sistema empresarial explicó que se han presentado hasta la fecha las propuestas para crear el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, así como el proyecto de norma jurídica (Decreto Ley) para la implementación de las transformaciones previstas destinadas a las Juntas de Gobierno, que buscan perfeccionar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial y clasificar las empresas estatales según su misión. Esta norma define, además, los criterios de selección gradual del sistema empresarial que pasará a la atención del referido Instituto.

Se avanzó en la definición operacional de mipymes estatales de base tecnológica y su levantamiento, identificándose hasta la fecha un total de 115, de ellas 61 constituidas y otras 54 cuya creación se prevé en el corto y mediano plazos. Se avanza en la elaboración de una propuesta para dar tratamiento diferenciado a estas empresas.

Del universo de actores económicos describió que existen 19 428 entidades, de ellas:

-5 106 formas productivas

-2 843 entidades estatales

-11 369 mipymes privadas

-110 empresas mixtas

Además, operan 496 535 trabajadores por cuenta propia.

En el impacto económico en la esfera social, el ministro de Economía y Planificación significó que, a pesar de las restricciones, se mantiene la aplicación de la política trazada por el Partido y el Gobierno de que nadie quede atrás, muestra de ello es que:

-Se identificaron y se atienden 2 828 nuevas familias en situación de vulnerabilidad económica

-Reciben protección 3 526 madres de hijos con discapacidad severa

-Reciben el servicio de asistencia social a domicilio 11 204 beneficiarlos, atendidos por 10 067 personas contratadas como asistentes sociales.

-Se entregaron recursos a 18 506 familias en situación de vulnerabilidad, por un valor de 273 966 117 pesos.

-Se beneficiaron 309 037 personas con ayuda económica para asumir el costo de la Canasta Familiar Normada, y 28 005 pensionados de la seguridad social con pensiones mínimas.

-Se desarrollan acciones de transformación social en 1 252 comunidades, protegiéndose a 27 897 familias en situación de vulnerabilidad económica.

-Se atienden 63 756 madres de tres hijos o más en situación de vulnerabilidad, que conviven en comunidades en transformación.

Como prioridades en el segundo semestre del año 2025, Alonso Vázquez mencionó estas:

-Avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica.

– Potenciar el ingreso de divisas al país por todas las vías posibles.

-Continuar impulsando las actividades productivas, con énfasis en la producción nacional de alimentos y un mayor aprovechamiento de las capacidades industriales.

-Fortalecer la elaboración, conducción y control de los balances territoriales de alimentos y su aporte a los destinos priorizados.

-Continuar potenciando la integración entre todos los actores económicos.

-Continuar avanzando en las acciones del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y potenciar la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética.

-Perfeccionar los mecanismos de atención social, que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.

NECESITAMOS UN CAMBIO DE ENFOQUE

Hay un colectivo que hace las cosas bien y hay cinco que no lo hacen, entonces por qué no promovemos la gestión para generalizar eso. «¿Cuál es la descentralización que hay que darle a un municipio para que promueva una cosa como esa? ¿Qué es lo que hay que aprobar?», cuestionó el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Enfocándonos en producir más podemos «incrementar la exportación, obtener más ingresos en divisa, a sustituir importaciones, romper la mentalidad importadora y defender más la producción nacional. Eso es más fácil decirlo y explicarlo que hacerlo, pero definitivamente tenemos que hacerlo, y hay colectivos que lo están haciendo», afirmó.

Comentó que tenemos que transformar el pensamiento, pues a veces la solución está en ir redistribuyendo de otra manera lo poco que tenemos, pero «yo les puedo decir con todo sentido de responsabilidad que lo que hoy ingresa el país no alcanza para comprar los insumos fundamentales de materias primas que necesitamos para elevar la producción nacional; no alcanza para comprar productos elaborados o semielaborados que nos pongan en la alternativa de tener un mercado en moneda nacional que recoja circulante; no alcanza para poner divisa un mercado cambiario y cambiar, porque, que tú vas a cambiar un mercado cambiario si no tienes divisas».

Y cuando tú cambies en un mercado cambiario -prosiguió-, aunque subas la tasa de cambio formal, ¿qué va a estimular que la gente venda divisas en un mercado cambiario si la moneda nacional que van a recibir no tiene en qué gastarla?

El mandatario expuso que, si se aprueban esquemas cerrados de asignación de divisas y no se logra que estos esquemas produzcan más e ingresen más divisas «sencillamente lo que hicimos fue quitarle al balance de divisas dinero para no lograr nada».

Porque dígame, «¿quién va a poner aquí la divisa para comprar el combustible que no hemos podido comprar y que necesitamos? ¿cuál es el esquema que va a dar dinero para comprar los alimentos de la canasta familiar normada?», cuestionó.

Puntualizó que es necesario que esos esquemas cerrados reactiven la producción y sobre todo las exportaciones, den más ingresos para que ellos puedan seguir creciendo, pero también para que sigan aportando dinero a la cuenta central, pues de no ser así no hay dinero para los otros temas.

«Debemos aumentar la producción nacional y lograr que nuestros productos sean competitivos, de lo contrario, no nos podremos insertar en otros mercados», indicó, a la par que incentivó a aprovechar las oportunidades que ofrecen mecanismos como la Unión Económica Euroasiática y los BRICS, así como el vínculo con socios y países amigos.

Comentó, además, que es necesario ganar en la cultura de establecer negocios de beneficios compartidos, en los que se garantice el retorno de las inversiones para ambas partes de forma equitativa. «Debe ser un elemento a tener en cuenta a la hora de negociar con las contrapartes», apuntó.

«Cada visita que hacemos a los territorios me reafirma la convicción de que nosotros sí podemos salir adelante», porque en esas experiencias se evidencia otro tipo de liderazgo, que no está en lamentos y que con otras formas de hacer le arrancan pedazos al problema, afirmó.

