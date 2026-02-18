Cuba reafirma su postura de tolerancia cero a las drogas

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 18 segundos

Cuba ratificó este martes su política de tolerancia cero frente al tráfico ilícito de drogas, al presentar los resultados del enfrentamiento integral desarrollado durante 2025, periodo en el que fueron asegurados 1 941 kilogramos de estupefacientes provenientes de recalos marítimos.

En conferencia de prensa, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde, afirmó que el país no es productor, almacén ni territorio de tránsito hacia terceros, aunque enfrenta riesgos objetivos derivados de su ubicación geográfica en el Caribe, región impactada por las rutas internacionales del narcotráfico.

La titular subrayó que el Estado cubano mantiene una voluntad política sostenida para abordar este fenómeno como un asunto de seguridad nacional, con un enfoque integral que equilibra prevención, control y enfrentamiento, en correspondencia con los compromisos internacionales suscritos por la nación.

Explicó que, tras la aprobación de la Constitución de 2019, se han actualizado normas penales y administrativas que refuerzan el rigor frente a los delitos vinculados a drogas, en consonancia con la política de tolerancia cero del Estado.

La Comisión Nacional de Drogas, integrada por 13 organismos y ampliada en 2025 con la incorporación permanente de los ministerios de Agricultura, Cultura, Turismo y Trabajo y Seguridad Social, consolidó el trabajo preventivo mediante acciones sistemáticas en centros educacionales, laborales, productivos y comunidades.

Las acciones incluyen campañas comunicacionales, programas de rehabilitación y reinserción social, así como la preparación técnica de fuerzas especializadas y la aplicación de ciencia y tecnología para la detección de nuevas sustancias.

Recalos: Principal fuente de afectación

Precisó que estos eventos se producen, en lo fundamental, como consecuencia de lanzamientos al mar realizados por traficantes, al evadir persecuciones en aguas internacionales, lo que provoca el arribo posterior de la droga a costas cubanas.

Acotó que la mayor afectación de droga hacia nuestro país está en el canal marítimo, ya sea por los mercados o por las incursiones de lanchas rápidas que pueden trasladar mayores volúmenes.

En el ámbito interno, resaltó que se aseguraron alrededor de 76 kilogramos de drogas destinadas al mercado ilícito nacional, con mayor incidencia en la droga sintética el químico.

El coronel Poey Guerra señaló que el laboratorio especializado del Minint ha identificado 46 tipos de cannabinoides sintéticos en el país, en un contexto internacional caracterizado por la expansión y diversificación de drogas de diseño y opioides sintéticos.

Agregó que en el año que concluyó fueron obstaculizadas 31 operaciónes por vía aérea, en las que se aseguraron 27 kilogramos de droga, principalmente cocaína, cannabinoide sintético y metanfetamina procedente de unos 11 países, con Estados Unidos como principal emisor; y entre 2024 y 2025 se obstaculizaron 75 operaciones de este tipo con la ocupación de más de cien kilogramos de droga.

Protección de fronteras y cooperación internacional

El primer coronel Ivey Daniel Carvallo Pérez, jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, destacó que Cuba posee más de 5 700 kilómetros de costas y una compleja geografía marítima, lo que exige un sistema permanente de vigilancia con fuerzas navales, terrestres y medios de exploración aérea.

Subrayó que el enfrentamiento se desarrolla de manera articulada entre el Minint, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Aduana General de la República y otros organismos, con una activa participación popular, que ha resultado decisiva en la detección y entrega de droga recalada.

Comentó que la participación popular constituye un elemento esencial del sistema de enfrentamiento, y la conciencia ciudadana resulta determinante para impedir que la droga penetre al interior del territorio.

Resaltó que el país mantiene intercambio informativo con 37 puntos de contacto internacionales y con países de la región, entre ellos Jamaica, México y Estados Unidos; además de participar en mecanismos multilaterales de cooperación contra el narcotráfico.

El primer coronel recordó que el país ha sostenido este enfrentamiento bajo condiciones de bloqueo económico y financiero, y actualmente también petrolero, asegurando que, pese a las limitaciones materiales, continuarán perfeccionando los métodos, disciplina y preparación técnica.

“Seguiremos cumpliendo nuestro deber, porque impedir que el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales sean utilizados para el tráfico ilícito es un objetivo estratégico del Estado”, afirmó.

Diálogo sobre el principio de soberanía y respeto mutuos

Por otra parte, el coronel Poey Guerra reiteró la disposición de continuar colaborando con el Gobierno de Estados Unidos en materia de enfrentamiento contra los narcóticos, bajo principios de soberanía y respeto mutuos.

Insistió en que el eje de la estrategia cubana contra el narcotráfico parte de un objetivo básico y definido de impedir que el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales sean utilizados para el tráfico de drogas hacia terceros países.

Recalcó que el narcotráfico constituye un fenómeno transnacional que no puede ser enfrentado por un solo país ni por una única institución dentro de un país; de ahí la disposición de Cuba de sostener cooperación operativa y técnica con las naciones que correspondan.

Afirmó que con la actual administración se redujo el intercambio con Estados Unidos a mensajes operativos entre la Tropa Guardafronteras y la Guardia Costera estadounidense, y reiteró que Cuba mantiene disposición de principio para cooperar, siempre que ello no implique condicionamientos políticos ni afectaciones a la soberanía nacional.

El coronel sostuvo, además, el papel que desempeña Cuba “como muro de contención en el mar” para impedir que cargamentos de droga lleguen a Estados Unidos.

“Nosotros hemos demostrado que la seguridad del pueblo y la protección de nuestra frontera no depende de subordinación a ningún otro país ni agenda foránea, sino que es la voluntad política del país y una articulación profunda con nuestras instituciones y con el pueblo”, reafirmó la Ministra de Justicia.

Visitas: 4