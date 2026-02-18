Afectaciones al servicio eléctrico para hoy miércoles

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 49 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se ha mantenido la afectación durante la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1793 MW a las 19:10 horas.

La producción de energía de los 51 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3968 MWh, con 760 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 1280 MW, la demanda 2170 MW, con 915 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 900 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidades 5 y 6 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 6 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 466 MW fuera de servicio.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada del emplazamiento de fuel Mariel con 112 MW, la entrada de 5 motores en la Patana de Regla con 45 MW y 6 motores en el emplazamiento fuel Moa con 85 MW.

Con este pronóstico se prevé para el pico una disponibilidad de 1437 MW con una demanda máxima de 3170 MW, para un déficit de 1733 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1763 MW en este horario.

Visitas: 2