Cuba denuncia ante Unesco escalada de EEUU e impacto en la cultura

Al intervenir en la Decimonovena Sesión del Comité Intergubernamental encargado de abordar la Convención del 2005 para la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, la diplomática de la isla Laura Álvarez ofreció detalles del impacto de la escalada en la agresividad de Washington en ámbitos como las políticas públicas, la formación artística y el intercambio cultural.

Lamentamos que, cuando podríamos estar evocando, junto a ustedes, la contribución de Cuba a la celebración del 20 aniversario de esta Convención, tanto con la participación de nuestros artistas en esta sede, como desde el territorio nacional, debamos utilizar este espacio para realizar una denuncia sobre el crimen que se comete, advirtió.

El 29 de enero el presidente Donald Trump decretó que la nación antillana representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para la seguridad nacional de Estados Unidos y amenazó con la imposición de aranceles a los países que le suministren o vendan petróleo.

De acuerdo con la integrante de la Delegación Permanente de la isla ante la Unesco, esta decisión recrudece una ilegal política de asfixia y castigo colectivo, mantenida por más de seis décadas.

Entre sus efectos violatorios de los derechos humanos del pueblo cubano están los relacionados con la cultura, subrayó.

La diplomática reiteró en el foro que Cuba es un país de paz y seguro, obligado por la nueva cruzada de Washington, y en particular sus consecuencias en el sistema energético, a cancelar importantes eventos culturales y a trasladar, con serias limitaciones técnicas, numerosas iniciativas del espacio presencial al digital.

Todo esto afecta la vida artística y creativa de nuestro pueblo, por lo que el bloqueo estadounidense y su recrudecimiento amenazan severamente el cumplimiento de la Convención del 2005, limitan el desarrollo de nuestros artistas y creadores y restringen, además, el acceso de otros pueblos a la riqueza cultural cubana, expuso.

En su intervención en la sede parisina de la Unesco, Álvarez afirmó que la nación caribeña no está sola, al contar con el respaldo y la solidaridad de cientos de artistas e intelectuales de todo el mundo, a quienes agradeció su postura.