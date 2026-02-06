Cuba con equipo competitivo al VI Clásico Mundial

Compartir en

La Federación Cubana de Beisbol y Softbol aseguró este jueves que dispondrá de una selección competitiva en el VI Clásico Mundial de Beisbol, pactado del tres al 17 de marzo.

La información enviada a los medios precisa que se cumplió ese objetivo pese a las complejidades que signaron la conformación de la nómina, sujeta a plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países convocados.

Información de la Federación Cubana de Beisbol y Softbol

Cuba asistirá al VI Clásico Mundial de Beisbol con un equipo integrado por dos receptores, 12 jugadores de posición y 16 lanzadores, procedentes de circuitos profesionales y la 64 Serie Nacional.

Como es conocido, su proceso de conformación se complejizó por el tiempo que impuso la necesidad de que los organizadores contaran con el permiso gestionado por ellos con el gobierno de los Estados Unidos, requisito imprescindible para invitar a Cuba.

Luego, como las otras federaciones implicadas, debimos esperar a que los organizadores otorgaran los correspondientes permisos a cada uno de los jugadores afiliados al sistema de las Grandes Ligas de Beisbol (MLB), paso que en nuestro caso comenzó a inicios de diciembre y finalizó hace pocos días.

Aunque eso implicó cumplir plazos diferentes a los dispuestos para el resto de los países clasificados, se logró reunir a hombres afiliados a organizaciones de MLB, la Liga Japonesa de Beisbol Profesional, otras ligas profesionales y nuestra Serie Nacional.

A pesar de negativas de última hora, asociadas a diferentes causas, las alternativas aplicadas por el colectivo encabezado por Germán Mesa Fresneda permitieron integrar una selección competitiva, con más afiliados al sistema MLB (10) que la asistente al Clásico anterior, que tendrá el privilegio de representar al pueblo cubano.

La decisión de contar con dos receptores está asociada a la posibilidad de que uno de los dos identificados para trabajar en el bullpen puede ascender a la nómina oficial si fuera necesario.

En cuanto al lanzador Yariel Rodríguez, las valoraciones que condujeron a su inclusión tuvieron en cuenta que, además de su reiterado interés por integrar el equipo y la calidad que le respalda, ha cumplido lo acordado con las partes tras abandonar el contrato que amparaba su desempeño en Japón.

Consideramos oportuno precisar que, a tono con lo acordado con los organizadores, todo este proceso ha estado regido por cláusulas de confidencialidad en apego a las cuales la FCBS se abstuvo de emitir información al respecto.

Como parte de la preparación para el evento, se desarrollará una base de entrenamiento en Nicaragua, que incluirá cuatro partidos en igual número de ciudades.

Posteriormente, como parte de lo diseñado por los organizadores, nuestro equipo sostendrá dos partidos de exhibición en Arizona, Estados Unidos, contra los Royals de Kansas City y los Reds de Cincinnati, los días 3 y 4 de marzo, respectivamente.

Agradecemos a los jugadores que mostraron todo el tiempo su interés por integrar la selección, incluidos los que finalmente no fueron elegidos, y esperamos que ningún elemento extradeportivo atente contra nuestra presencia en el certamen.

Como en las ediciones anteriores, el equipo cubano saldrá a darlo todo en el terreno de juego, en correspondencia con lo que espera nuestro pueblo de cada atleta que viste el uniforme de las cuatro letras.

El equipo:

Recetores (2):

Andrys Pérez (Cocodrilos de Matanzas/CUB)

Omar Hernández (Omaha Storm Chasers/USA)

Jugadores de cuadro (7):

Bárbaro Erisbel Arruebarruena (Elefantes de Cienfuegos/CUB)

Yiddi Cappe (Pensacola Blue Wahoos/USA)

Yoan Moncada (Angels de Los Ángeles/USA)

Malcom Yaniel Núñez (Indianapolis Indians/USA)

Alexei Ramírez (Vegueros de Pinar del Río/CUB)

Alexander Vargas (Dayton Dragons/USA)

Yoel Yanqui (Indios del Bóer/NIC)

Jardineros (5):

Alfredo Despeigne (Alazanes de Granma/CUB)

Yoelquis Guibert (Algodoneros de Guasave/MEX)

Ariel Martínez (Nippon Ham/JAP)

Leonel Moas Jr. (Toros de Camagüey/CUB)

Roel Santos (Bravos de Margarita/VEN)

Lanzadores (16):

Liván Moinelo (Softbank/JAP)

Raidel Martínez (Yomiuri/JAP)

Daviel Hurtado (St. Lucie Mets/USA)

Denny Yunieski Larrondo (Hillsboro Hops/CUB)

Yoan López (Águilas Cibaeñas(DOM)

Randy Román Martínez (Chunichi/JAP)

Darién Núñez (Leones del Escogido/DOM)

Julio César Robaina (Algodoneros de Guasave/MEX)

Osiel Rodríguez (Bravos de León/MEX)

Yariel Humberto Rodríguez (Toronto Blue Jays/USA)

Luis Miguel Romero Jr. (Leones de Caracas/VEN)

Pedro Manuel Santos (Gigantes de Carolina/PUR)

Frank Abel Álvarez (Vegueros de Pinar del Río/CUB)

Emmanuel Chapman (Altoona Curve/USA)

Josimar Isaac Cousín (Rieleros de Aguascalientes/MEX)

Naykel Cruz (Orioles Black/USA)

Colectivo Técnico:

Germán Mesa (Director)

Noelvis González (Coach de banca)

Humberto Guevara (Preparador físico)

Pedro Luis Lazo (Entrenador de pitcheo)

Jesús Bosmenier (Entrenador de pitcheo)

Omar Linares (Entrenador de bateo)

Cecilio Javier Drake (Coach de primera)

Rafael Muñoz (Coach de tercera)

Receptores de bullpen:

Andy Cosme

Frank Camilo Morejón

Pitcher de práctica:

Yulieski González

(Con información de JIT)

