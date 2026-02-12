Cuba asegura cupo en la semifinal de la Serie de las Américas de béisbol

Compartir en

La selección cubana aguantó la presión de los Caimanes de Barranquilla en el noveno inning para ganar el juego hoy por 8-7 y asegurarse un puesto en la semifinal de la II Serie de las Américas de béisbol.

Obligados al éxito para clasificar a la postemporada, los dirigidos por Germán Mesa sentenciaron el marcador colgados del bate de Alfredo Despaigne, de 5-3, incluido un jonrón, con par de remolques, la misma cantidad de empujadas que Yoel Yanqui y Harold Vázquez.

Los colombianos, ya con el boleto en sus manos desde dos fechas anteriores, fabricaron par de anotaciones a falta de un out y dejaron el empate y victoria en bases.

El espirituano Yankiel Mauris firmó el triunfo y José Miguel Rodríguez con un ponche salvó el partido y el pase a la siguiente instancia del campeonato.

En la jornada de este miércoles, última de la fase preliminar, el líder Águilas Metropolitanas de Panamá perdió el invicto en un juego intrascendente ante el club Daom de Argentina por 10-6.

Tras la victoria cubana quedaron confirmados los choques semifinales de mañana, entre el elenco panameño (5-1) ante los Caimanes (3-3), mientras los dirigidos por Germán Mesa (3-3) serán adversarios de los anfitriones Navegantes de Magallanes (4-1), dueños del segundo lugar en el ordenamiento independientemente del desenlace nocturno ante Curazao.

Los ganadores en el cruce animarán la final y los perdedores buscarán el último puesto del podio en partidos previstos para el viernes.

