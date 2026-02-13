Cuatro muertos y 17 heridos deja accidente de ómnibus en la autopista nacional cerca de Sancti Spíritus

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 35 segundos

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la noche de este jueves 12 de febrero ha dejado un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y 17 lesionadas, dos de ellas en estado crítico.

El siniestro tuvo lugar alrededor de las 11 de la noche en la autopista nacional, muy cerca del puente de Zaza, según pudo conocer el periódico Escambray.

El ómnibus siniestrado, un vehículo tipo Diana, cubría la ruta desde La Habana hacia el oriente del país. La información sobre el suceso fue proporcionada por algunos de los heridos que reciben atención médica en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus.

Fuentes del centro hospitalario confirmaron que tanto los cuatro fallecidos como los dos lesionados en estado crítico permanecen sin identificar hasta el momento. Las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia se han hecho presentes en el hospital espirituano, donde se han dispuesto todos los recursos necesarios para la atención de los afectados.

Las causas que originaron este lamentable hecho se encuentran bajo investigación.

(Con información de Escambray)

Visitas: 3