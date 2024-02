Cuadros de la Revolución: firmeza en los principios, compromiso con la Patria (+Gaceta Oficial)

Compartir en

Al unísono en todo el país, el 24 de febrero último, fecha memorable en la historia de la Patria, quedó rubricado el Código de ética de los Cuadros de la Revolución Cubana.

Podría parecer una cuestión de mera formalidad, mas verlo desde esa arista, sería un acto de injusticia y de cortedad en la valoración de un suceso que trasciende más que por su masividad, si se quiere, por el compromiso que entraña respaldar los valores que el documento preconiza.

A ningún cubano resultan ajenas las complejidades en las que se desenvuelve nuestra cotidianidad desde lo familiar y hogareño hasta lo profesional y social. Lamentarnos no nos sirve, no es el camino; se impone continuar adelante por nosotros mismos, bajo la conducción de cuadros capaces, cuyos valores distingan su comportamiento en el cumplimiento de su responsabilidad en la esfera que le corresponda.

Y, precisamente, de eso se trata. Qué cada día se tenga presente que en el comportamiento diario a los cuadros se les exige una conducta ejemplar, de elevados valores morales, profunda sensibilidad humana, inquietud revolucionaria, apego a la legalidad y un claro sentido del deber.

No es letra vacía el contenido del Código de ética de los Cuadros de la Revolución Cubana, contenido en el Decreto presidencial 711 de enero del actual año, pues tal y como se expresa “(…) expone valores y principios sustentados en las concepciones y práctica revolucionarias de los principales líderes y adquieren hoy mayor relevancia. Se inscriben en el conjunto de acciones éticas a las que convoca la Revolución Socialista por su naturaleza popular y objetivos estratégicos, raigalmente humanistas y solidarios”.

Patriotismo, antimperialismo, fidelidad, honestidad, honor, disciplina y altruismo son algunos de los valores que se enarbolan en el citado documento y que han de guiar el quehacer diario de quienes ostentan responsabilidades en los ámbitos estatal, gubernamental y administrativo. Valores que no distan de los que se enaltecen en el pueblo todo.

También se resaltan el humanismo, la solidaridad, la profesionalidad, colaboración, probidad, responsabilidad, transparencia y austeridad. Resultan maneras de comportarse, actitudes que, reitero, también distinguen la práctica de los principales dirigentes de la Revolución; en especial de nuestro eterno Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz y del General de Ejército, Raúl Castro.

Cuba se empeña en avanzar y hacerlo no resulta nada fácil cuando no pocos obstáculos se interponen: una política asfixiante del bloqueo genocida y también un desempeño poco halagüeño en algunas de las entidades productivas y económicas. Sin embargo, y también lo reitero, no nos sirve la lamentación y la pasividad.

Trabajar y hacerlo bien; bajo la guía de cuadros cuyos valores no tengan lugar a dudas es lo que impone.

Enlace de la gaceta oficial: https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/gaceta-oficial-no-4-ordinaria-de-2024

