Con Venezuela, Cuba se levanta en pie de lucha y resistencia

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 18 segundos

Con gritos de ¡Abajo el imperialismo! y condena a los ataques militares perpetrados por EE. UU. en la madrugada de este sábado, pobladores de la capital cubana, en representación de la mayor de las Antillas, se dieron cita en la Tribuna Antiimperialista de La Habana para condenar las acciones de Washington en el prolongado asedio a Venezuela y el secuestro de su presidente constitucionalmente electo Nicolás Maduro, así como hacer llegar la solidaridad con ese pueblo que sufre la agresión.

LEA TAMBIÉN:

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel denunció en términos enérgicos el accionar de la Casa Blanca, a la vez que calificó de brutal, alevoso, inaceptable y vulgar el ataque y posterior secuestro del jefe de Estado venezolano y la primera combatiente CIlia Flores.

De está manera, Díaz-Canel trasladó el rechazo de la nación caribeña a la agresión que tipifica estos sucesos como terrorismo de Estado y una vulneración intolerable de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz y de las normas básicas del Derecho Internacional.

De esta manera, el mandatario cubano recordó que: «la tierra de Bolívar es sagrada y un ataque a ella es un ataque a todos los hijos dignos de América y por ella estamos dispuestos a dar nuestra propia sangre y vida».

Díaz Canel advirtió que estos ataques injustificados y prepotentes rompen la estabilidad regional, buscan saquear las riquezas naturales del país sudamericano y apagar ese bastión de resistencia desde la llegada del Comandante Chávez a la presidencia y el inicio del proceso bolivariano.

????????| Presidente @DiazCanelB encabezó acto en apoyo a #Venezuela y de repudio al ataque imperialista de Estados Unidos a esa hermana nación. ¡Gloria al bravo pueblo!#CubaConVenezuela ???????? pic.twitter.com/vmjhr77BPp — Presidencia Cuba ???????? (@PresidenciaCuba) January 3, 2026

«Quiénes celebran el acto contra una nación soberana del continente solo pueden hacerlo desde el odio que les nubla el juicio», afirmó a la vez que instó a la comunidad internacional a reforzar el repudio a estos actos que contravienen la soberanía y determinación de los pueblos. Sobre la respuesta de los venezolanos, recalcó en su capacidad para «salir a defender su soberanía, su democracia y su presidente como hicieron en abril de 2002, ante la intentona golpista promovida también por la administración norteamericana».

Enfatizó además que «EE.UU. no tiene autoridad moral ni legal para secuestrar al presidente venezolano de su país pero si es responsable ante el mundo de su integridad física». Advirtió además que no se trata de una amenaza solo contra Caracas, sino contra la humanidad entera, frente al ascenso del fascismo norteamericano y la impunidad con la que actúan ante el resto del planeta.

Díaz-Canel: «Quiénes celebran el acto contra una nación soberana del continente solo pueden hacerlo desde el odio que les nubla el juicio». Foto: Agencia Cubana de Noticias.

«A cerrar filas pueblos de América, para frenar así el avance brutal del gigante de las siete leguas que hoy se cierne sobre la región», concluyó.

Previo a las palabras del Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, varios oradores representantes de la solidaridad, intelectuales, de las comunidades, científicos, la salud pública y la juventud cubana cuestionaron la narrativa de la administración estadounidense, ante los hechos ocurridos como parte de una operación basada en el terror y auténtica mafia internacional organizada. De igual forma, se extendió el llamado mundial a la movilización y la solidaridad ante la arremetida contra los pueblos de América Latina y el Caribe.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció una agresión militar en la capital y los estados Aragua, Miranda y La Guaira, que causó la muerte de civiles. La alta funcionaria exige a Estados Unidos prueba de vida del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores, cuyo paradero se desconoce tras los ataques.

En diferentes puntos de la geografía venezolana se mantienen las movilizaciones en exigencia de la devolución del presidente Maduro y de denuncia contra los actos de agresión y flagrante violación de la soberanía e integridad nacional bolivariana.

Visitas: 8