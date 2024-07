Circulará nueva ruta de ómnibus entre Sancti Spíritus y Cienfuegos

Compartir en

Esta semana fue notica la venidera reapertura del itinerario Sancti Spíritus – Cienfuegos (y viceversa), por parte de la Empresa de Ómnibus Nacionales (EON), que comenzará a funcionar desde el próximo martes 9 de julio entre las dos provincias, propuesta muy solicitada por la población, para suplir las necesidades de transporte en los actuales meses veraniegos.

La ruta tendrá dos frecuencias a la semana (martes y sábado) en los horarios comprendidos de 5:30 am (salida de Sancti Spíritus), y en su retorno a partir de las 9:45 am (desde Cienfuegos). El trayecto, según fue anunciado, se realizará a través de la carretera Circuito Sur, el cual tendrá una parada oficial en la urbe de Trinidad en el viaje de ida a las 6:45 am y al regreso sobre las 11:15 am, en una travesía de tres horas y media aproximadamente.

De acuerdo con la información ofrecida en la página oficial de la Empresa Viajero, “Se destinan diez capacidades para la venta mediante reservaciones para Trinidad en la ida hacia la Perla del Sur. En su regreso no se dejan capacidades para Trinidad”, señala la nota.

El precio del pasaje será de 45 pesos (MN) y puede adquirirse ya en las agencias de reservaciones de las tres ciudades implicadas en el itinerario o mediante la aplicación para móviles Viajando.

