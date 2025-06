Cienfuegos se juega su acceso a siguiente fase del Torneo Apertura de Fútbol

Compartir en

Con victoria de dos goles por uno ante Matanzas, los Marineros de Cienfuegos lograron permanecer como líderes del Grupo B en el Torneo Apertura de Fútbol, y este sábado pretenden asegurar su acceso al “Clausura”, en decisivo choque frente a su histórico y encarnizado rival: Villa Clara, que acogerá el estadio Luis Pérez Lozano.

Según informaciones llegadas desde la Atenas de Cuba, los dirigidos por el DT Francisco Carrazana dominaron durante todo el compromiso a los yumurinos, pero errores en la definición y hasta más de un palo se conjugaron para que el partido resultara más complejo.

A pesar de la clara superioridad, los locales serían los que inauguraran la pizarra por intermedio de Brayan Rodríguez al minuto nueve, luego de que los cienfuegueros desperdiciaran par de ocasiones, ambas estrelladas en el larguero.

Pero tanto va el cántaro a la fuente… y en el propio primer parcial llegaría la remontada. Un juvenil que ya ha mostrado credenciales en el Torneo Apertura volvió a convertirse en figura importante para la tripulación sureña, y apenas al ’16 Roberto Zerquera iguala las acciones. Poco antes de que el silbante principal mandara a las escuadras el descanso, Frank del Valle perforaba la cabaña matancera al ’43 para dar definitiva ventaja a los Marineros, pues aunque en el complementario hubo otras muchas ocasiones de gol, ya la pizarra permanecería inamovible.

Con esta victoria, la nave cienfueguera llega a los 22 puntos y lidera la tabla de su apartado, seguida por el Expreso del Centro, que ganó tres puntos en las oficinas, pues se decretó su victoria ante Mayabeque por forfeit. Precisamente ambos se verán las caras este sábado, y los anaranjados necesitan ganar, y no por la mínima, si desean encabezar la llave, ya que en el certamen acumulan una derrota y par de empates ante los Marineros.

En otros resultados de la oncena fecha del Torneo Apertura de la 108 Liga Nacional de Fútbol, Ciego de Ávila remontó el partido ante Camagüey y lo desplazó de la segunda plaza del grupo C, que otorga el derecho a disputar una repesca de clasificación al evento Clausura.

Los Tiburones hicieron valer la localía en el Sergio Alonso Grandal de Morón ya pesar de que los Miuras se adelantaron con gol de Ángelo Riveri al ‘64, lograron empatar con diana de Randy Álvarez (‘78) y dieron vuelta al marcador (2-1) con el de Andrés Estrada al ‘83.

Ya se conoció que en los partidos pospuestos entre Pinar del Río e Isla de la Juventud, y Ciego de Ávila ante Sancti Spíritus, se decretaron ganadores a los primeros luego de que los visitantes no se presentaran en las fechas previstas para recuperarlos.

Con los seis puntos obtenidos en la semana, los avileños se despegaron de sus perseguidores, por lo que les alcanza un empate en la última jornada para sellar su pase a la repesca.

Las Tunas aseguró el primer lugar del apartado y su copa al Torneo Clausura con goleada a Sancti Spíritus de 4-0.

Sadir Sánchez (‘46), Darío Pons (‘60 y ‘90+1 de penal) y Walberto León (‘89) le dieron las tres rayas a su equipo, que llegó a 22 y resulta inalcanzable en el primer lugar de la tabla.

El en occidente, Artemisa dio un importante paso frente a Pinar del Río y se alejó en el segundo puesto del A, pues los Verdes se acercaron a solo dos puntos en el transcurso de la semana por la mencionada victoria ante los Piratas de la Isla.

Los Gladiadores pusieron rápido ventaja de dos con tantos de Roberto Carlos Torres (‘17) y Allán Pérez (‘24), y aunque Noel Carrasco logró descontar al ‘44 para los pinareños, los de casa se quedaron con la victoria 2-1.

La última fecha determinará cuál de estos conjuntos disputará el choque clasificatorio a la siguiente fase, entendiendo que Pinar del Río, a pesar de tener una desventaja de cinco puntos, cuenta con dos partidos aplazados en casa que podrían darle hasta seis puntos.

Guantánamo, clasificado de antemano como primero del grupo D, empató en casa a uno con Holguín.El gol de Rogelio García al ‘14 mantuvo a los Titanes con ventaja hasta el ‘67, cuando José Decon rescató un punto para Las Panteras.

Granma y Santiago de Cuba debieron posponer, pues luego de 25 minutos jugados, la intensa lluvia impidió concluir este partido, que solo se realizará si Diablos Rojos y holguineros empatan en la última fecha.

La Habana e Isla de la Juventud tampoco jugaron, y de la misma forma, este encuentro solo se efectuará en dependencia de si los Leones tienen posibilidades de ganar la sede de la final del evento, que merecerá el conjunto que más puntos obtenga en la etapa regular.

Estado de los grupos

A: La Habana (20 puntos), Artemisa (13), Isla de la Juventud (8) y Pinar del Río (8).

B: Cienfuegos (22 puntos), Villa Clara (19), Matanzas (12), y Mayabeque (6).

C: Las Tunas (22 puntos), Ciego de Ávila (17), Camagüey (14) y Sancti Spíritus (6).

D: Guantánamo (24 puntos), Holguín (13), Santiago de Cuba (12) y Granma (8).

Compromisos para la jornada 12, última del calendario regular del Torneo Apertura: Pinar del Río vs. La Habana, Artemisa vs. Isla de la Juventud, Cienfuegos vs. Villa Clara, Mayabeque vs. Matanzas, Camagüey vs.Sancti Spíritus, Ciego de Ávila vs. Las Tunas, Granma vs. Guantánamo, Santiago de Cuba vs. Holguín.

Un empate le basta a los actuales monarcas del balompié cubano para lograr el objetivo, lo que significaría que todos los equipos cienfuegueros pasaran a la siguiente fase de sus respectivos campeonatos nacionales en este año 2024, algo lógicamente digno de elogio.

Y es que durante la semana se dieron a conocer los clasificados hacia las finales, y ambas selecciones escolares y juveniles de Cienfuegos consiguieron el ansiado boleto.

En el caso de los planteles de la categoría Sub 15, ganaron el derecho sin objeciones, pues los dos equipos lideraron sus respectivos apartados, en el caso de las muchachitas (subcampeonas nacionales) de manera arrolladora.

Por su parte, los conjuntos juveniles también discutirán medallas, tras decisiones de la Comisión Nacional que en antaño nos perjudicaron, pero esta vez funcionaron a favor de los sureños.

Como ya ha sucedido en versiones precedentes, se definió dar por terminado el evento a pesar de varias jornadas de suspensión por diversas causas. Eso favoreció a los equipos con mejores puntuaciones, aunque en el caso del seleccionado masculino de casa hubo que ir hasta el acumulado de goles.

Lo importante es que todos estarán defendiendo la franela de Cienfuegos en la etapa final, lo que demuestra que el fútbol de la Perla del Sur está más vivo que nunca.

