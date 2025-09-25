China añade tres empresas de Estados Unidos a lista de entidades no fiables

Compartir en

China ha agregado a tres empresas estadounidenses, Saronic Technologies, Inc., Aerkomm Inc. y Oceaneering International, Inc., a su lista de entidades no fiables, anunció hoy jueves el Ministerio de Comercio del país.

Estas empresas, desatendiendo la fuerte oposición de China, han participado en los últimos años en lo que denominan cooperación en tecnología militar con Taiwan, socavando seriamente la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo de China, dijo un portavoz de la cartera en un comunicado.

China responsabiliza a estas tres empresas por sus actividades ilícitas, de acuerdo con las leyes y regulaciones pertinentes, según el comunicado.

China siempre maneja los problemas relacionados con su lista de entidades no fiables con prudencia, y solo toma medidas en contra de las pocas entidades extranjeras que socavan su seguridad nacional, señaló el portavoz.

“Las entidades extranjeras honestas y respetuosas de la ley no tienen nada de qué preocuparse”, dijo el vocero.

El Gobierno chino, como siempre, da la bienvenida a empresas de todos los países para invertir y operar en China, y está comprometido a proporcionar un entorno empresarial estable, justo y predecible para las compañías extranjeras que operan de acuerdo con las leyes y regulaciones, agregó.

