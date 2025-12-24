Canciller cubano llama a proteger el debate civilizado en redes

Mediante la red social X explicó que «proteger la vida, la convivencia y el debate civilizado es una responsabilidad colectiva que no admite ambigüedades» y que «aunque la crítica sea legítima la invitación a la violencia no lo es».

«La deshumanización, el señalamiento y los llamados al daño no son opiniones, son un riesgo para la seguridad de las personas», agregó.

De igual forma hizo referencia a un artículo de investigación publicado por el medio Cubadebate que alerta que el odio político normalizado en redes puede llegar a convertirse en violencia real.

El estudio revisa 230 publicaciones y detecta un peso relevante de actores ubicados en Estados Unidos.

Al clasificar estos mensajes por severidad advierte que cerca del 80 porciento se concentra en rangos altos y describe patrones repetidos de daño físico, ataques a infraestructuras y formas de «operativizar» la violencia (coordinación, tácticas de anonimato) además de una movilización sostenida con tono confrontacional.