miércoles, diciembre 24, 2025
Diario digital de Cienfuegos, Cuba
Nacional Noticias 

Canciller cubano llama a proteger el debate civilizado en redes

Prensa Latina 0 comentarios , , , , ,
El titular de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, llamó hoy a las plataformas digitales a aplicar sus normas con rigor y sin doble rasero.

Mediante la red social X explicó que «proteger la vida, la convivencia y el debate civilizado es una responsabilidad colectiva que no admite ambigüedades» y que «aunque la crítica sea legítima la invitación a la violencia no lo es».

«La deshumanización, el señalamiento y los llamados al daño no son opiniones, son un riesgo para la seguridad de las personas», agregó.

De igual forma hizo referencia a un artículo de investigación publicado por el medio Cubadebate que alerta que el odio político normalizado en redes puede llegar a convertirse en violencia real.

El estudio revisa 230 publicaciones y detecta un peso relevante de actores ubicados en Estados Unidos.

Al clasificar estos mensajes por severidad advierte que cerca del 80 porciento se concentra en rangos altos y describe patrones repetidos de daño físico, ataques a infraestructuras y formas de «operativizar» la violencia (coordinación, tácticas de anonimato) además de una movilización sostenida con tono confrontacional.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

