Bufetes Colectivos en Cienfuegos: la voz en la defensa de los derechos

Seis décadas poniendo voz a la defensa de los derechos, avalan el quehacer del sistema de Bufetes Colectivos en la provincia de Cienfuegos, cuyos profesionales, técnicos y directivos materializaron, en 2024 poco más de 23 mil 300 servicios.

Al dialogar con 5 de Septiembre, Anilcie Alejos Gatea, subdirectora técnica de la dirección provincial, enfatizó en que pese a las complejidades del período el desarrollo de los servicios ha sido favorable. Por ejemplo, respecto a la etapa anterior, hubo un despunte en los casos relacionados con las materias Civil y Penal, al materializarse poco más de 7 mil prestaciones. “Entre esos servicios encontramos los trámites más tradicionales, los de divorcios, guarda y cuidado, pensiones alimenticias, declaratorias de herederos, subsanaciones de errores en el Registro Civil.

“En esa materia se incluyen además los trámites ante la dirección de Ordenamiento Territorial (otrora Planificación Física) y Vivienda; pese a que lo seguimos prestando ha habido una disminución en relación con el 2023 por la morosidad que estamos afrontando con los organismos. En ese sentido hemos accionado, pero no se ha logrado un impacto notable, y muchas personas desisten de venir a contratar el servicio”.

¿Nuevos servicios que se hayan implementado?

“Se han se han promovido nuevos servicios conforme a nuevas leyes y las posibilidades que ofrece el Código de las familias para dirimir conflictos relacionados, por ejemplo, con la delegación de responsabilidad parental o de concentración, en la madre o en la figura del padre, de esa facultad que tienen los dos de conjunto para que el Tribunal autorice, sin tener el consentimiento del otro pero siempre que sea por el mejor beneficio del niño; el Tribunal entonces suple esa facultad y autoriza la expedición de pasaporte o la autorización de viaje.

“Hemos tramitado algún que otro proceso de amparo de derechos constitucionales, pero no ha tenido el impacto que esperábamos, como tampoco lo ha sido en la materia del proceso administrativo; los no tradicionales que siempre han sido la demanda administrativa en el Tribunal contra resoluciones de Vivienda y de Planificación, sino de otros tipos administrativos se han tramitado, pero no tanto”.

Han sido las gestiones de servicios especializados las de mayor contratación pues en 2024 se concretaron 10 mil 225 prestaciones en ese ámbito. “Se mantuvieron las legalizaciones de certificaciones registrales y documentos que emiten los notarios; es decir, de instrumentos públicos; pero también ha habido un aumento de obtención y legalizaciones de documentos docentes: certificación de notas y plan temático; incluso en el caso de los que tienen el perfil de Salud Pública como trayectorias laborales, certifico de no inhabilitación de títulos, se han venido solicitando con mucha frecuencia. En la dirección provincial es donde se concentra la obtención y legalización de los antecedentes penales y también ha ido en aumento.

“Hemos tenido otros nuevos, que antes quizá existían, pero no se brindaban tanto, como la mensajería internacional. Cuando una persona aplica para determinada universidad nosotros hacemos la acreditación y el envío, ya sea de forma electrónica o por DHL, de los documentos directamente a esa universidad porque estas reconocen al Bufete como la institución intermediaria para esa función y se retomó el servicio de legalización ante el consulado de España, con la peculiaridad de que el pago no puede realizarse aquí sino que se efectúa a través de una pasarela internacional y tiene que hacerse del exterior; pero las personas también le es factible porque se ahorran tener que contactar con un gestor y pagar el viaje a La Habana”.

Desde cada una de las nueve sedes de las que disponen en la provincia o en los estrados de los Tribunales, los abogados cienfuegueros- de cara a su aniversario 60- continúan poniendo voz a la defensa de los derechos, una acción que se agradece porque así también se defiende la legalidad.

