Boxeo cubano a prueba en República Dominicana

No se detiene el boxeo cubano en su afán de dejar una excelente huella en el presente calendario internacional. Es cierto que tiene puesto la mirilla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de República Dominicana, pero no pierde cuanta oportunidad tiene para demostrar su calidad.

La más reciente prueba les llegará a partir del 15 del actual mes cuando cuatro hombres e igual cantidad e mujeres incursionen en la Copa Independencia con sede en tierras quisqueyanas.

Las principales autoridades del pugilismo nacional informaron que los varones serán liderados por Julio César La Cruz, que combatirá en +90 kg.

Los otros efectivos son Erislandy Álvarez (65 kg), Saidel Horta (60 kg) y Nelson Williams (90 kg). Dirigidos por el entrenador jefe Eulises Pouyot.

Las chicas estarán encaminadas por el técnico principal Iván Horta. Ellas son: Dayira Mesa (70 kg), Yoana Rodríguez (75 kg), Yailena Palomo (50 kg) y Magda Massó (57 kg).

Ese torneo servirá de preparación para la lid clasificatoria de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

