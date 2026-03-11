miércoles, marzo 11, 2026
Boxeadores cubanos en México para clasificatorio centroamericano

Prensa Latina
Una comitiva de 14 boxeadores cubanos participarán en el torneo clasificatorio de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que arrancará hoy en México.

El grupo de siete púgiles de cada sexo viajó la víspera desde esta capital y competirá en la ciudad mexicana de Guadalajara hasta el venidero 16 de marzo, en pos de alcanzar sus clasificaciones para la lid regional.

Antes de partir a suelo mexicano el comisionado nacional de boxeo, Robinson Poll, declaró al diario digital Jit que el equipo se encuentra muy bien para enfrentar este evento, que repartirá 126 plazas en total, en las 14 divisiones convocadas.

Serán 11 cupos en 51, 60 y 65 kilos, nueve en 70 y siete en 80, 90 y más de 90 en el caso de los hombres, y 11 en 51, 54 y 57, nueve en 60 y siete en 65, 70 y 75 kilos para las damas.

Los varones serán Saidel Horta (60 kilogramos), Erislandy Álvarez (65), Julio César La Cruz (90), Alejandro Claro (51), Keylor García (80), Yunier Zorsano (70) y Fernando Arzola (más de 90).

En tanto, las chicas que buscarán sus pases serán Dayira Mesa (70), Yoana Rodríguez (75), Magda Massó (57 kg), Yailena Palomo (51), Carisney García (54), Melissa Millares (60) y Erlis Cobas (65).

Prensa Latina

